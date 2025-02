Antonio e Sergio Anghinelli sono stati, per dirla col documentario loro dedicato, i cercatori di origini del comprensorio Oglio Po e non solo: una vita dedicata all’archeologia per ricostruire la storia (e la preistoria) di un territorio intero.

Oggi quel lavoro mastodontico diventa una raccolta sistematica in due volumi, che mettono insieme e tramandano ai posteri più di mezzo secolo di ricerche, 30mila diapositive e oltre 70 schede tecniche su diversi siti scoperti e analizzati dagli Anghinelli.

Alla presentazione dei volumi al Teatro all’Antica di Sabbioneta si aggiunge pure un documentario, che ha ottenuto sempre l’appoggio dell’associazione Inventio, nel quale Sergio Anghinelli visita anche una delle ricostruzioni del Paleolitico di Fiavè, in Trentino, oltre che alcune zone da lui ben conosciute del Viadanese.

Un modo per non disperdere un patrimonio che i fratelli Anghinelli hanno sempre conservato su carta ossia “alla vecchia maniera”, che grazie alle tecnologie digitali trovare ora la possibilità di giungere con più semplicità e migliore fruibilità ai posteri.

