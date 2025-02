Tre minuti: pochi per parlare di tutto, ma abbastanza per instillare la giusta curiosità. E’ nato così il progetto, con la regia di Alessandro Zaffanella e l’interpretazione di Giuseppe Boles, “Casalmaggiore la perla sul Po”, un video che in tre minuti appunto pubblicizza il meglio (anche se non tutto) della cittadina rivierasca. Un’opera che sfrutta al meglio anche le riprese col drone di Luca Visioli e che ottenuto ovviamente l’appoggio della Pro Loco.

Non mancano interviste, approfondimenti (sempre all’interno dei 3 minuti) e curiosità, per un video che è stato richiesto anche dall’UNPLI, ossia l’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia: l’idea è quella di inserire il video all’interno di una proiezione più ampia che riguarderà diversi comuni della Lombardia.

Inoltre il video è stato mandato in onda alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, di Milano: un momento – nel calendario turistico – decisamente prestigioso. E uno spazio promozionale che sicuramente può aiutare anche il turismo. In fondo, possono bastare anche 3 minuti…

G.G.

