Il prossimo 20 febbraio a Milano si riunirà la Commissione regionale che per la prima volta tratterà il tema dei contribuiti e dei ristori per le attività che stanno patendo la chiusura del ponte di Calvatone-Acquanegra sul Chiese. Mentre dunque si intravede uno spiraglio, ecco che il Partito Democratico di Acquanegra avanza una nota polemica, per quanto caratterizzata da fair play, ricordando l’atteggiamento del sindaco del comune mantovano che confine con Calvatone, Monica De Pieri, che all’inizio della vicenda aveva considerato inutili le raccolte firme.

“Mentre in paese si diffondeva l’idea che la raccolta firme fosse inutile – si legge nella notte del circolo Pd di Acquanegra – i consiglieri regionali Marco Carra e Matteo Piloni del Partito Democratico hanno presentato in Regione Lombardia un emendamento che prevedeva un finanziamento di 2,5 milioni di euro per affrontare il problema. Purtroppo, questa proposta è stata respinta dalla maggioranza di centrodestra lombarda, la stessa a cui la Sindaca fa riferimento nel suo programma elettorale.

Ora la Sindaca Monica De Pieri auspica un sostegno concreto da parte della Regione per le attività locali penalizzate dalla chiusura del ponte. Un’apertura che accogliamo con spirito positivo, perché ogni passo verso la consapevolezza dei reali bisogni della comunità è un passo nella giusta direzione”.

Poi la sottolineatura finale, che suona come una bocciatura del precedente comportamento del sindaco. “Vogliamo cogliere questa occasione per ribadire un principio fondamentale: quando i cittadini si mobilitano, è perché vivono sulla propria pelle i disagi di una situazione non risolta. È proprio attraverso il dialogo e la collaborazione che si possono trovare soluzioni efficaci e condivise. Il nostro auspicio è che in futuro l’amministrazione comunale possa sostenere e valorizzare queste iniziative, riconoscendo il valore dell’ascolto e del confronto democratico. Insieme, possiamo costruire un futuro migliore per la nostra comunità.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata