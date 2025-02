Per rendere l’idea con una metafora: è come avere la mano già sul portafoglio, senza dover fare la fila in banca o in posta. Ma il punto è che quel portafoglio ora andrà riempito.

L’esito dell’incontro in Regione Lombardia, con la Commissione apposita che ha analizzato il tema dei ristori per le attività che hanno subìto perdite economiche a causa della chiusura del ponte di Calvatone-Acquanegra, è stato definito positivo dai presenti, tra i quali vi erano anche i consiglieri regionali, il presidente della Provincia di Cremona Roberto Mariani e il sindaco di Calvatone Valeria Patelli, ma si è trattato solo di un primo passo.

In estrema sintesi, il fatto che le province di Cremona e di Mantova rientrino nelle cosiddette Zone Logistiche Semplificate (per la presenza di due porti) favorisce un iter breve per poter ottenere i ristori. Ora però bisogna trovare i fondi per poterli assegnare: e in tal senso la Regione potrebbe appellarsi a una legge degli anni Novanta che consentirebbe di applicare una sorta di “metodo Casalmaggiore”, come si era visto appunto nel periodo della chiusura del ponte sul Po.

In sostanza i soldi non sono subito disponibili come qualcuno sperava, ma l’iter accelerato dovrebbe consentire di farli passare in tempi relativamente brevi dallo Stato alla Regione ai Comuni, che dovranno poi proporre dei bandi, ai quali le imprese danneggiate parteciperanno con gli incartamenti necessari per dimostrare le perdite.

Altro tema è quello dei tempi incomprimibili per avere un ponte nuovo: “Stiamo provando a chiedere lo stato di calamità – spiega Roberto Mariani – e su questa partita siamo pronti ad aprire un altro tavolo: senza lo stato di calamità non si potrà avere il nuovo ponte provvisorio prima di due anni, come già avevamo spiegato il 9 gennaio a Calvatone e come ci è stato confermato a Milano”. Nel servizio tg di CR1 le interviste a Mariani e a Matteo Piloni, consigliere regionale Pd.

Giovanni Gardani (video Alessandro Osti)

© Riproduzione riservata