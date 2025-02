Sabato 1° marzo alle 17, presso l’Oratorio Maffei di Casalmaggiore, in Piazza Mons. Marini, sarà presentato un percorso educativo rivolto ai genitori. L’iniziativa è finanziata da Regione Lombardia tramite il Fondo per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Ad illustrare i contenuti del ciclo di incontri sarà Laura Ferrari, psicologa e docente all’Università Cattolica di Milano. Un’iniziativa concepita per dare ai genitori coordinate, riferimenti e modalità comunicative finalizzate a costruire relazioni autentiche e positive con i propri figli.

L’iniziativa è frutto della collaborazione tra Azienda Speciale Consortile Oglio Po, Consorzio Casalasco Servizi Sociali, Ass.ne Famiglie S.Stefano e Centro per le Famiglie Ambito Oglio Po (il cui compito consiste nel facilitare l’accesso di tutte le famiglie alle proposte, misure e progetti offerti dal territorio casalasco – viadanese).

“Sabato 1°marzo la psicologa Laura Ferrari – anticipano i promotori – illustrerà questo progetto, strutturato per fornire ai genitori un’opportunità per riflettere, confrontarsi e costruire insieme un’educazione più consapevole. La psicologa ci guiderà in una riflessione su come le reti familiari e sociali possano diventare una risorsa preziosa per l’educazione.”

Il primo incontro, in programma il 18 marzo, verterà sui concetti di identità e stile familiare. Il legame tra genitori e figli partendo dalle emozioni sarà al centro del secondo appuntamento in agenda per il 1° aprile. “La cura responsabile tra affetto e norma”: è il titolo dell’incontro del 15 aprile. Il 29 aprile i partecipanti si soffermeranno sulle strategie più efficaci per comunicare con i figli in modo aperto e costruttivo.

Il percorso terminerà il 6 maggio con un approfondimento sull’importanza della valorizzazione delle relazioni sociali a supporto del processo educativo. Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 3357667592 o inviare una mail a giampaolo.buiatti@gmail.com .

