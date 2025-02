“La Lombardia soffoca per l’inquinamento atmosferico, ma la Regione non fa nulla. Gravi i rischi per la salute”: a lanciare l’allarme sono i consiglieri regionali del Pd Matteo Piloni e Miriam Cominelli dopo che, per quattro giorni, le sostanze inquinanti sono state al di sopra dei limiti consentiti. I dati rilevati dallo scorso sabato indicano una situazione critica in tutta la Pianura Padana, compresi i fondovalle e le zone dei laghi, con concentrazioni di PM10 che, in diverse zone, hanno superato il limite massimo consentito e valori di PM2.5 che hanno raggiunto i 100 milligrammi per metro cubo, venti volte superiori alla soglia di sicurezza indicata dall’Oms.

“Una situazione allarmante, – osservano – di fronte alla quale la Regione guidata dalla destra non fa nulla”. Nel mirino il Pirellone per non aver adottato misure correttive: “Palazzo Lombardia non ha varato nessun provvedimento di contrasto all’inquinamento, contrariamente a quanto hanno fatto Piemonte ed Emilia Romagna, con le quali aveva peraltro stipulato un protocollo d’intesa”.

“Gli effetti sulla salute– concludono Cominelli e Piloni- sono devastanti. E’ ormai accertato che l’esposizione agli inquinanti aumenta il tasso di mortalità prematura per malattie cardiorespiratorie e tumore polmonare, i ricoveri ospedalieri per problemi respiratori e le bronchiti croniche, soprattutto sui bambini, gli anziani e i soggetti fragili. La giunta Fontana non può continuare a stare a guardare. Chiediamo che finalmente intervenga con provvedimenti d’urgenza, ma soprattutto vari provvedimenti strutturali volti alla riduzione dell’inquinamento”.

Lunedì 3 marzo alle 17.30, allo Spaziocomune in piazza Stradivari a Cremona, Piloni e Cominelli terranno un incontro sul tema intitolato “Il clima cambia, la politica risponde: la sfida dell’ecologia politica”. All’appuntamento – moderato dal consigliere comunale Eleonora Sessa – parteciperanno anche Simona Pasquali (assessore all’Ambiente del Comune di Cremona) e Sofia Tagliavini (assistente di ricerca in analisi dell’impatto sociale ed ambientale).

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata