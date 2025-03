Servivano tre punti e sono arrivati. La Volleyball Casalmaggiore trova un’importante vittoria per 3-0 su Abruzzo soprattutto in vista della difficile trasferta di Olbia. Buona prestazione corale delle rosa che, guidate da Montano con 16 punti e Costagli con 12 supportate da una gran Nwokoye, premiata MVP alla fine del match, mettono il proprio sigillo in ogni fondamentale. Faraone chiude con un 86% di positiva e un 73% di effettiva.

VOLLEYBALL CASALMAGGIORE – TENAGLIA ABRUZZO VOLLEY: 3-0 (25-23/25-21/25-20)

Casalmaggiore: Pincerato (K) 3, Montano 16, Nwokoye 9, Marku 6, Costagli 12, Dalla Rosa 7, Faraone (L), Bovolo 1, Ribechi. Non entrate: Nosella, Manfredini (L), Cantoni, Perletti. All. Cuello-Beccari.

Abruzzo: Mennecozzi, Maricevic 15, Grazia 5, Martinelli 6, Ndoye 14, Petrovic 7, Pisano (L), Galuppi, Vighetto, Foresi, Bisegna, Tega (K) 1. All. Ingratta-Dell’Anna

Durata set: 29′, 27′, 28′. Tot: 84′

Spettatori: 405

Primo set. Si inizia con un errore delle rosa, ma l’invasione fischiata alle ospiti pareggia i conti, Martinelli fa 2-1. Nwokoye raccoglie il pallone datole da Pincerato e fa 2-3. Le ospiti spingono forte e si portano sul 6-3, ma Martinelli manda out la sua battuta, 4-6. Dalla Rosa riceve ed attacca, 5-7, la botta poi di Montano piega le mani del muro e fa 6-7. Costagli piazza la sua parallela e trova il 7-9. Altro attacco di Costagli e altro punto, 8-10, arriva poi l’ace di Pincerato che accorcia nuovamente, 9-10. Montano, in seconda battuta, trova il mani out del 10-11. Le ospiti trovano il 13-10 e coach Cuello chiama il primo time out di gara. Si torna in campo e Nwokoye sale in cielo e fa 11-13. Missile in diagonale di Montano che interrompe l’inerzia delle ospiti, 12-15. Il muro di Marku su Grazia porta le rosa sul 14-16. Pipe maestosa di Montano che mette il pallone tra 6 e 1 e fa 15-18, il tocco di seconda di Pincerato porta Casalmaggiore sul 16-18, Ndoye sbaglia e chiude il break per Casalmaggiore, 17-18 e time out per Abruzzo. Ci pensa Nwokoye, attenta sotto rete, a pareggiare i conti, 19-19. Azione lunga e combattuta, ci pensa Bovolo a chiuderla in diagonale, 21-22, murone poi di Marku su Petrovic che costringe coach Ingratta al time out, 22-22. Si torna in campo e viene fischiata un’invasione aerea alle ospiti, 23-22 Casalmaggiore, Petrovic pareggia. Montano spara la botta in parallela e fa 24-23, il muro di Pincerato chiude 25-23. Top scorer: Montano 5, Maricevic 5

Secondo set. Maricevic apre il secondo parziale, Casalmaggiore pareggia i conti, Ndoye riporta avanti le sue 2-1. Il murone di Nwokoye trova il 2-2, ma Abruzzo si riporta in vantaggio. Si lotta punto a punto, Maricevic fa 6-5, Dalla Rosa pareggia in mani out, 6-6. Costagli sfrutta il tocco del muro e fa 7-7. Montano tira il suo colpo, 9-9, Ndoye allunga, si lotta da entrambe le parti. Dalla Rosa trova il varco giusto e la sua diagonale fa 11-11. Marku pareggia ancora i conti 12-12 con un primo tempo. Gran tocco di seconda di Capitan Pincerato, ancora parità 13-13, Costagli poi porta avanti le sue 14-13. Super primo tempo di Nwokoye, difesa immobile e 16-15, grande alzata di Pincerato. Razzo di Montano che nessuno contiene, 17-16. Bovolo manda in confusione la difesa ospite e Montano non perdona, 18-16. Le ospiti pareggiano con un ace di Ndoye e coach Cuello chiama tima out, 18-18. Si torna in campo e Ndoye manda a rete la sua battuta, 19-18 Casalmaggiore, Montano allunga, 20-18, time out Abruzzo. Montano trasforma in oro un tocco sporco, 21-19. Maricevic manda out la sua battuta, 22-20, Costagli allunga in diagonale, 23-20, altro time out per le ospiti. Costagli mette a terra un pallone straordinario e fa 24-20, Grazia annulla la prima palla set. E’ Costagli a chiudere in diagonale 25-21. Top scorer: Costagli 6, Ndoye 6

Terzo set. Uno-due rosa, 2-0, il muro di Costagli poi allunga 3-0. Nwokoye in primo tempo trova il 4-0, Petrovic fa 1-4. Ndoye manda out la sua diagonale e fa 5-1, la battuta a rete di Pince regala il 2-5 alle ospiti. Casalmaggiore spinge forte e si porta sul 10-4, time out per coach Ingratta. Azione combattuta, risolve Montano in diagonale, 12-5. Le ospiti si rifanno sotto anche grazie a qualche ingenuità delle rosa, 8-12, time out per coach Cuello. Gran diagonale di Dalla Rosa, 13-9. La pipe di Montano è una certezza, 14-11. Il primo tempo di Nwokoye annulla le due palle doppie non fischiate alle avversarie in questa azione, 15-11. Altro primo tempo di Nwokoye e altro punto, 18-13, Montano poi allunga in parallela, 19-13, time out per Abruzzo. Le avversarie non mollano, 17-20, time out per Casalmaggiore. Razzo di Montano in diagonale che non perdona, 22-18. Super mani out di Dalla Rosa che trova il 23-19, Grazia accorcia in fast. Costagli trova in diagonale la palla del match, 24-20, e la stessa schiacciatrice chiude 25-20

MVP: Betsy Nwokoye

Irene Bovolo, schiacciatrice Volleyball Casalmaggiore: “Dopo la vittoria della settimana scorsa ci siamo caricate e abbiamo interrotto il filone negativo delle due gare precendenti. La vittoria di oggi è una bella conferma di quello che di bello stiamo facendo e che fa affrontare al meglio la seconda parte di questa Pool Salvezza. Era molto importante vincere perchè ci serve fare più punti possibili”.

Michela Pisano, libero Tenaglia Abruzzo Volley: “Siamo state un po’ troppo disattente nei finali dei set, l’ultimo soprattutto in cui ci ha visto un po’ discontinue anche all’inizio del parziale. Dobbiamo imparare ad avere più continuità e più attenzione all’aspetto tattico. Ci aspettavamo una Casalmaggiore così, ma ci aspettavamo di fare meglio noi, questo non è stato e vedremo di mettercela tutta nelle prossime partite”.

