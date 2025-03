“Gli Stati Generali: organizzazione e gestione dell’Atletica Leggera in Lombardia”: questo il titolo della due giorni informativa in programma il 29 e 30 marzo, e promossa dal C.R. Fidal Lombardia, presso l’Eco Ostello Interflumina – Cascina Sereni. Un momento di confronto e approfondimento di notevole importanza. Analoga rilevanza anche per il prossimo evento in agenda all’Eco Ostello.

Infatti, il 12 e 13 aprile il Politecnico di Milano e Cassapadana promuoveranno due giornate incentrate sul progetto “Hub della conoscenza”. L’iniziativa rappresenta un punto di convergenza tra imprenditori, istituzioni e mondo scolastico. Saranno una quarantina gli alunni coinvolti provenienti dagli Istituti di Istruzione Superiore di Brescia, Mantova, Cremona e dell’I.I.S.“Romani” di Casalmaggiore.

“Inoltre, – anticipa Carlo Stassano – vi saranno settimane d’accoglienza di studenti provenienti da diversi Paesi Europei nell’ambito del Progetto Erasmus sia con l‘I.I.S. “Romani” che con l‘I.C. “Diotti” di Casalmaggiore. Nel periodo pasquale la nostra struttura e il bosco di S.Maria saranno utilizzate per il raduno del C.R. Emilia Romagna della Fiso (Federazione Italiana Sport Orientamento) da atleti, tecnici e dirigenti”.

