L’amministrazione di Gussola mantiene alta l’attenzione sul tema degli allagamenti che colpiscono il territorio. Nei giorni scorsi ha riunito un nuovo tavolo di lavoro con Padania Acque, l‘Ufficio d’Ambito della Provincia di Cremona, il Consorzio di Bonifica del Navarolo e Regione Lombardia per coordinare i progetti in corso e individuare le risorse necessarie alla loro realizzazione.

I tecnici hanno esaminato una serie di interventi in fase di studio, i cui progetti sono stati finanziati negli anni scorsi. In particolare, è stata valutata la risagomatura dei canali di scolo lungo le strade comunali, la sostituzione delle pompe di sollevamento, la riqualificazione del canale emissario e la progettazione di una vasca di laminazione. Opere pensate per mitigare gli effetti delle violente piogge che, soprattutto d’estate, mettono in difficoltà il centro abitato.

Il costante dialogo tra professionisti ed enti permette all’amministrazione di restare aggiornata sulle opportunità di finanziamento disponibili e di condividere le iniziative in corso per la tutela del territorio. Una sfida che richiede ingenti risorse e il coinvolgimento di più soggetti con competenze specifiche nel settore idraulico.

“L’amministrazione ha tra gli obiettivi prioritari quello di mettere in sicurezza il territorio sotto l’aspetto idraulico”, spiega il Sindaco Stefano Belli Franzini, “Negli ultimi anni sono stati realizzati e verranno realizzati importanti interventi, ma non sono comunque sufficienti ad affrontare completamente le necessità del territorio. Gli effetti del cambiamento climatico e degli eventi atmosferici rendono sempre più necessari piani strategici, non solo di livello comunale, ma intercomunale. Unione Europea, Governo e Regioni devono concentrare risorse su queste partite che hanno un ritorno di immagine inferiore, ma un importante riscontro di sicurezza nei confronti del territorio, dei cittadini e delle imprese”.

