Distretti del commercio: Marco Carra, consigliere dem a Palazzo Lombardia, attacca l’esecutivo regionale. Leggendo la risposta a una interrogazione indirizzata all’Assessorato allo Sviluppo Economico, l’esponente Pd non risparmia critiche alla controparte politica: “Per i 201 Distretti del Commercio lombardi non ci sono soldi per il 2025 e solo, forse, per il 2026. Quindi, Regione Lombardia – afferma Carra – lascia agonizzare e morire i piccoli negozi di vicinato, quelli più in sofferenza. Mi chiedo se questo è sostenere il lavoro, le aziende e le famiglie lombarde”.

Carra prosegue commentando la risposta alla sua interrogazione sull’argomento: “La Regione ci fa anche sapere che rispetto a quanto già fatto, l’ultimo bando, riferito al periodo 2022-2024, ha avuto l’obiettivo di sostenere progetti di riqualificazione, innovazione e promozione dei Distretti del Commercio attraverso un meccanismo di compartecipazione finanziaria con gli Enti locali. Sono stati approvati complessivamente 151 progetti, di cui 40 definiti come di eccellenza, per un importo totale di contributo pari a 57.222.793,81 euro. Al 31 dicembre 2024, risultano completati e rendicontati 26 progetti, di cui 7 già liquidati. Inoltre, 13 progetti hanno ottenuto una proroga con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025, mentre 110 progetti sono stati prorogati fino al 30 settembre 2025. E due Distretti hanno rinunciato al contributo”, puntualizza Carra.

“L’assessore Guido Guidesi – continua il consigliere regionale – ci dice anche che, visto l’interesse manifestato, sta valutando la possibile promozione di una nuova edizione del bando, ma solo riferito all’annualità 2026. In ogni caso la misura è subordinata alla disponibilità di ulteriori risorse finanziarie. Come dire: se quest’anno non c’è nulla, per il prossimo è da vedere. Tuttavia, le attività commerciali – incalza il consigliere dem al Pirellone – non possono aspettare uno, due anni per sapere se vedranno arrivare qualche altra risorsa per promuoversi, per rilanciarsi, per stare in vita, magari. E intanto languono, rischiando la chiusura definitiva”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata