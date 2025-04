I Vigili del Fuoco sono intervenuti lunedì mattina, verso le ore 6, a seguito di uno scoppio e il successivo incendio avvenuti in un appartamento ad Asola, in via Lazio al civico 40. Codice rosso per l’occupante, un 52enne, trasportato in elisoccorso.

Lo scoppio è stato causato da gas metano e ha coinvolto un appartamento al primo piano di un condominio di proprietà comunale. I Vigili del Fuoco di Castiglione delle Stiviere hanno contenuto e domato l’incendio che ne è seguito, e hanno soccorso l’occupante, che è stato trasportato in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in pericolo di vita per le ustioni subite.

Gli altri condomini sono stati evacuati, in attesa delle dovute verifiche dell’edificio. Presenti sul posto, oltre all’autopompa di Castiglione, il funzionario di guardia, il capo turno dei Vigili del Fuoco e i Carabinieri di Asola.

