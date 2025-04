Primo posto per il Liceo Ulivi di Parma con progetto “Il sogno di una ecocittà”. A seguire Scandiano col progetto “In-Canto col Mondo”, Mantova con il progetto di “Ricerca delle microplastiche nel Mincio” e Palidano con “Il mondo in un parco”. Questo l’esito della borsa di studio numero 14 nel segno e nella memoria di Umberto Chiarini, con i progetti delle scuole premiati e finanziati alla biblioteca archivio Emilio Sereni di Gattatico.

E per il bando Chiarini un’altra bella notizia: una ventina di progetti delle scuole finanziati in questi anni, infatti, saranno inseriti nel taccuino 2025 della biblioteca archivio Sereni e verranno fatti conoscere alle centinaia di scuole associate in tutta Italia.

G.G.

