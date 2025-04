I dati delle dichiarazioni Irpef presentate dai cremonesi nel 2024, con riferimento all’anno di imposta 2023, vedono un rialzo di tutti i principali indicatori. Aumenta il numero dei contribuenti, quasi 270mila (269.987) nelle tabelle del Dipartimento delle Finanze, a fronte dei 266.602 che, nel 2023 hanno dichiarato redditi per l’anno di imposta 2022. In realtà a dichiarare redditi nel 2024 sono stati 264.430 contribuenti, poiché a tanto ammonta la frequenza, cioè il numero delle dichiarazioni presentate. Sale l’ammontare dei redditi Irpef dichiarati che, nell’anno di imposta 2023, arriva a 6,96 miliardi di euro, +0,6 miliardi rispetto all’anno precedente, con un incremento del +9%.

Il reddito medio, ricavato dividendo l’ammontare delle dichiarazioni per la frequenza delle dichiarazioni (non dei contribuenti) calcolato sugli importi dichiarati per tipologia reddito, fissa per la provincia di Cremona, nell’anno di imposta 2023, un dato medio di 26.326 euro, +2.381 euro, pari al +9,9% rispetto all’anno precedente, quando la media dei redditi arrivava a 23.945 euro. Per quanto, come raccomanda il Dipartimento delle Finanze, sia complesso confrontare valori fiscali, anche per la stessa imposta, in questo caso l’Irpef, in diverse annualità, in ragione dei continui cambiamenti della normativa, possiamo comunque registrare un dato positivo.

Il reddito medio dei cremonesi supera il dato medio nazionale che, nell’anno di imposta 2023, è stato di 24.830, con significative differenze regionali, che assegnano il valore più elevato alla la Lombardia, con 29.120 euro. La provincia di Cremona, quindi, supera il dato medio nazionale ma resta decisamente al di sotto della media regionale, peraltro la più elevata nel Paese. Certo parlare di un dato medio, giova ricordarlo, è quanto di più inverosimile esista analizzando un fenomeno, come quello della distribuzione dei redditi, ampiamente segnato dalle diseguaglianze e dalla evasione fiscale, ma la media delle medie ci è utile per la comparazione territoriale.

L’analisi dei redditi dei cremonesi, considerando le dichiarazioni presentate nel 2024 riferite all’anno di imposta 2023, parte necessariamente da un dato medio provinciale, che costituisce il punto di riferimento obbligato. Il reddito medio indica la distribuzione della ricchezza all’interno del territorio provinciale ma, ovviamente, ha solamente un valore indicativo, poiché poche persone molto ricche possono elevare notevolmente il reddito medio dell’intera popolazione di cui una parte rilevante può essere poverissima.

Ciò premesso, abbastanza ampie appaiono le differenze territoriali, considerando la distanza tra 30.353 euro medi dei contribuenti di Crema – sempre in testa alla classifica provinciale – e i 20.899 euro di Pessina Cremonese. Analizzando i dati dei 113 comuni solo in 18 casi si supera il dato medio provinciale (26.326 euro). Tra questi, ai primi posti per ammontare del reddito medio dichiarato, si collocano sette comuni che superano la soglia dei 28 mila euro medi. Su tutti Crema (30.353 euro), che precede Torlino Vimercati (30.027), Campagnola Cremasca (29.912), Cappella Cantone (29.725), Malagnino (29.574), Cremona (28.739) e Ripalta Cremasca, con 28.122 euro medi per contribuente effettivo.

Oltre la soglia dei 27mila euro medi, nell’anno di imposta 2023, si trovano altri cinque centri con redditi medi decrescenti dai 27.528 euro di Bonemerse ai 27.027 di Gerre De’ Caprioli; un gruppo che, con valori intermedi comprende anche Capergnanica, Madignano e Pizzighettone. Poco al di sopra del dato medio provinciale si collocano, tra gli altri, Castelleone (26.913 euro), Castelverde, Offanengo, Trescore Cremasco, Rivolta d’Adda e Spino d’Adda, con un reddito medio nell’ordine dei 26.407 euro.

Pur nell’appiattimento delle medie comunali in ben 95 dei 113 comuni cremonesi si rilevano dichiarazioni dei redditi, presentate nel 2024 e relative al 2023, inferiori alla media provinciale. Tra questi, in particolare, sotto la soglia dei 22mila euro medi per contribuente si trovano 6 comuni: Spineda (21.987), Cappella de’ Picenardi (21.798), Voltido, (21.672), Torricella del Pizzo (21.636), Cingia de’ Botti (20.988) e, con il reddito medio più basso, Pessina Cremonese che non va oltre i 20.899 euro.

L’analisi della distribuzione dei redditi nei comuni cremonesi, pur con l’appiattimento generato dalle medie, rivela la presenza di differenze territoriali con redditi mediamente più elevati nella parte occidentale della provincia mentre nel Casalasco si trovano molti dei centri che presentano redditi relativamente inferiori. Questa connotazione territoriale si verifica anche considerando i redditi dei tre centri principali: Crema, al primo posto nella graduatoria provinciale, con 30.353 euro medi, Cremona al sesto posto (28.739) e Casalmaggiore al 26° posto, con 25.865 euro dichiarati nella media dei contribuenti.

Elio Montanari – Ricercatore

COMUNE Numero contribuenti Reddito complessivo – Frequenza Reddito complessivo – Ammontare in euro Reddito medio (Ammontare/ frequenze) ACQUANEGRA CREMONESE 935 920 21906939 23812 AGNADELLO 2890 2825 70720435 25034 ANNICCO 1523 1489 35264785 23684 AZZANELLO 468 454 10781813 23748 BAGNOLO CREMASCO 3832 3762 93623798 24887 BONEMERSE 1113 1092 30060140 27528 BORDOLANO 437 429 11172055 26042 CALVATONE 905 879 19446742 22124 CAMISANO 951 921 22175206 24077 CAMPAGNOLA CREMASCA 514 496 14836256 29912 CAPERGNANICA 1654 1618 44245301 27346 CAPPELLA CANTONE 419 408 12127678 29725 CAPPELLA DE’ PICENARDI 297 293 6386775 21798 CAPRALBA 1774 1743 40476487 23222 CASALBUTTANO ED UNITI 3076 3034 70328807 23180 CASALE CREMASCO-VIDOLASCO 1353 1321 31278701 23678 CASALETTO CEREDANO 881 867 21853507 25206 CASALETTO DI SOPRA 371 368 8174062 22212 CASALETTO VAPRIO 1250 1233 31258898 25352 CASALMAGGIORE 11281 11044 285657860 25865 CASALMORANO 1289 1261 30395833 24105 CASTEL GABBIANO 345 337 8810585 26144 CASTELDIDONE 414 405 9597003 23696 CASTELLEONE 7199 6996 188280584 26913 CASTELVERDE 4396 4310 115523013 26803 CASTELVISCONTI 231 221 5142651 23270 CELLA DATI 367 359 8840989 24627 CHIEVE 1699 1677 41652215 24837 CICOGNOLO 717 709 16825778 23732 CINGIA DE’ BOTTI 897 885 18574322 20988 CORTE DE’ CORTESI CON CIGNONE 818 805 18174559 22577 CORTE DE’ FRATI 976 969 25081728 25884 CREDERA RUBBIANO 1186 1165 29620153 25425 CREMA 26415 25807 783323338 30353 CREMONA 55295 54081 1554223183 28739 CREMOSANO 1257 1235 31868105 25804 CROTTA D’ADDA 451 450 10869525 24155 CUMIGNANO SUL NAVIGLIO 292 284 6866961 24179 DEROVERE 220 216 5401511 25007 DOVERA 2785 2719 66842189 24583 FIESCO 910 896 22086353 24650 FORMIGARA 757 733 17134470 23376 GABBIONETA BINANUOVA 636 627 14631562 23336 GADESCO PIEVE DELMONA 1457 1425 35624256 24999 GENIVOLTA 825 806 19503595 24198 GERRE DE’ CAPRIOLI 1040 1022 27621274 27027 GOMBITO 474 459 10560671 23008 GRONTARDO 1087 1064 26130688 24559 GRUMELLO CREMONESE ED UNITI 1294 1268 29209986 23036 GUSSOLA 1974 1940 45407075 23406 ISOLA DOVARESE 851 836 20582367 24620 IZANO 1513 1469 38108988 25942 MADIGNANO 2141 2095 57127247 27268 MALAGNINO 1279 1262 37322269 29574 MARTIGNANA DI PO 1475 1445 33855881 23430 MONTE CREMASCO 1633 1603 41061229 25615 MONTODINE 1850 1814 44090974 24306 MOSCAZZANO 551 537 12613593 23489 MOTTA BALUFFI 595 587 13310135 22675 OFFANENGO 4516 4422 117824320 26645 OLMENETA 700 688 16243204 23609 OSTIANO 2100 2060 46036054 22348 PADERNO PONCHIELLI 977 958 22833524 23835 PALAZZO PIGNANO 2911 2846 70975762 24939 PANDINO 6581 6454 162492767 25177 PERSICO DOSIMO 2508 2465 63811067 25887 PESCAROLO ED UNITI 1150 1128 27042071 23973 PESSINA CREMONESE 429 419 8756859 20899 PIADENA DRIZZONA 3081 3030 71465071 23586 PIANENGO 1909 1869 46643666 24956 PIERANICA 815 801 19520772 24371 PIEVE D’OLMI 938 916 21799139 23798 PIEVE SAN GIACOMO 1138 1116 26091209 23379 PIZZIGHETTONE 4821 4750 128740384 27103 POZZAGLIO ED UNITI 1066 1039 24269150 23358 QUINTANO 683 674 16965389 25171 RICENGO 1254 1215 31202921 25681 RIPALTA ARPINA 790 775 19310104 24916 RIPALTA CREMASCA 2659 2609 73371247 28122 RIPALTA GUERINA 402 397 10408863 26219 RIVAROLO DEL RE ED UNITI 1417 1388 34115509 24579 RIVOLTA D’ADDA 6330 6183 163439515 26434 ROBECCO D’OGLIO 1752 1718 39906915 23229 ROMANENGO 2404 2344 56602033 24148 SALVIROLA 850 843 21549815 25563 SAN BASSANO 1610 1582 37256103 23550 SAN DANIELE PO 991 980 24092317 24584 SAN GIOVANNI IN CROCE 1430 1393 35681693 25615 SAN MARTINO DEL LAGO 312 307 7010654 22836 SCANDOLARA RAVARA 989 966 21536791 22295 SCANDOLARA RIPA D’OGLIO 386 383 9215024 24060 SERGNANO 2582 2520 61856022 24546 SESTO ED UNITI 2499 2461 62211408 25279 SOLAROLO RAINERIO 709 698 16100429 23067 SONCINO 5765 5638 147465055 26156 SORESINA 6667 6534 156374174 23932 SOSPIRO 2326 2281 51196346 22445 SPINADESCO 1120 1107 26739043 24155 SPINEDA 461 452 9937934 21987 SPINO D’ADDA 5082 4990 131773146 26407 STAGNO LOMBARDO 1071 1044 26348558 25238 TICENGO 327 323 7407380 22933 TORLINO VIMERCATI 356 350 10509324 30027 TORNATA 306 299 7408747 24778 TORRE DE’ PICENARDI 1610 1574 35627922 22635 TORRICELLA DEL PIZZO 446 439 9498307 21636 TRESCORE CREMASCO 2138 2106 56039800 26610 TRIGOLO 1298 1270 30656350 24139 VAIANO CREMASCO 2716 2674 66130973 24731 VAILATE 3456 3392 84667272 24961 VESCOVATO 2983 2944 69366231 23562 VOLONGO 386 380 8428078 22179 VOLTIDO 269 261 5656388 21672 TOTALE PROVINCIA 269.987 264.430 6.961.281.882 26.326 Fonte:Elaborazione su dati Dipartimento delle Finanze

