L’amministrazione comunale ha aderito al progetto curato dall’Ing. Giuseppe Magro che consentirà di partecipare ad un tavolo di lavoro per lo sviluppo di un programma informatico che con l’aiuto dell’intelligenza artificiale supporterà gli uffici comunali nelle procedure e nelle attività autorizzative in materia ambientale.

“Il progetto – rileva l’Assessore all’Ambiente Alessandro Cavallari – prevede lo sviluppo del portale q-City 5.0 che potrà essere utilizzato per la valutazione degli impatti ambientali, nelle valutazioni ambientali strategiche e nell’elaborazione dei pareri relativi alla pianificazione urbanistica e dei progetti dell’Ente o presentati all’Ente che abbiano una qualsiasi incidenza sull’ambiente e sul territorio comunale e questo grazie all’Intelligenza Artificiale che consente la gestione integrata di una molteplicità di banche dati aggiornate in tempo reale che verranno elaborate, confrontate, simulate ed estratte per gestire e formulare pareri sui singoli casi. Inoltre il progetto ha già coinvolto le scuole del territorio.

In particolare una delegazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore Ettore Sanfelice ha partecipato al Summit Next Gen AI., evento internazionale sull’intelligenza artificiale, svoltosi dal 31 gennaio al 3 febbraio al MiCo di Milano dove esperti, studenti e insegnanti si sono confrontati sul tema dell’impatto dell’AI sul mondo scolastico mentre a marzo quattro classi del liceo Sanfelice, accompagnate dall’Assessore all’Istruzione Prof. Rossella Bacchi, hanno partecipato attivamente ad “Q-hack 5.0”, primo hackathon internazionale sui temi del cambiamento climatico, delle energie rinnovabili e dell’economia circolare elaborando, utilizzando sistemi di AI, una proposta concreta per migliorare la qualità dell’aria nella zona Oglio-Po.

Secondo il Sindaco Nicola Cavatorta “una rivoluzione al passo con i tempi odierni che coinvolge l’amministrazione comunale ed suoi uffici ma anche i cittadini, gli istituti scolastici e soprattutto le attività del territorio sia in termini di snellimento delle procedure autorizzative che di supporto dei nuovi adempimenti ambientali come il Bilancio di Sostenibilità introdotto dalla normativa vigente e la cui obbligatorietà si sta estendendo ad un sempre maggior numero di attività aziendali”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata