“Verona, Firenze, Assisi e Lampedusa: quattro città simbolo della pace, i cui sindaci e vescovi hanno sottoscritto un appello ai capi di Stato e di Governo e alle delegazioni diplomatiche che, da tutto il mondo, presenzieranno alle esequie del Santo Padre, affinché domani, sabato 26 aprile, sia “Giorno di Silenzio e Pace”.

Alle quattro città di cui sopra si sono aggiunte, il 25 aprile, anche Asti e Bozzolo, con un appello sottoscritto congiuntamente dal primo cittadino Giuseppe Torchio e dal vescovo di Cremona, Antonio Napolioni.

“Un’iniziativa – si ricorda dalla Diocesi – nel ricordo della visita che, il 20 giugno 2017, Papa Francesco fece sulla tomba di don Primo Mazzolari“. Nell’appello firmato dalle Città della pace, al fianco di Verona, che nel solco dell’Arena di Pace e della visita di Francesco ha generato nuovi movimenti per la pace, c’è Firenze, città di don Lorenzo Milani, amministrata anche da Giorgio La Pira; Assisi, culla del Santo della pace per eccellenza, ispiratore delle fondamentali encicliche Laudato si’ e Fratelli tutti; Lampedusa, ribattezzata da Papa Francesco come “il più grande cimitero del mondo”. E ora anche la cittadina mantovana in diocesi di Cremona, che ebbe come guida spirituale colui che Francesco definì “il parroco d’Italia”, sulla cui tomba, nell’estate del 2017, volle farsi pellegrino.

All’appello possono ancora aderire sia altre città sia realtà associative, scrivendo all’indirizzo e-mail: treguaxfrancesco@gmail.com.

