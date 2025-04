Continuano i preparativi in vista della 12ª tappa del Giro d’Italia che, il prossimo 22 maggio, vedrà protagonista Viadana. “A nome di tutta l’amministrazione – dichiara Alessandro Cavallari, vicesindaco e assessore allo Sport – è giusto evidenziare che questo evento, unico per tutto il territorio, sta assumendo un carattere sempre più sostenibile e green, al passo con i tempi.”

Da sempre, la manifestazione è impegnata sui temi della sostenibilità e della tutela ambientale: il progetto più rilevante, in questo ambito, è Ride Green. Nello specifico, Ride Green prevede che per tutte le tappe, all’interno delle aree di partenza e arrivo, vengano differenziati tutti i rifiuti prodotti, riducendo quelli non recuperabili.

Aspettando il 22 maggio, data storica per Viadana e, di riflesso, per l’intero Comprensorio, saranno promosse diverse iniziative: “Il 18 maggio, in occasione della Giornata del Verde Pulito di Regione Lombardia – anticipa l’amministratore locale – organizzeremo una giornata di raccolta di rifiuti abbandonati, coinvolgendo scuole, associazioni e singoli cittadini, per rendere Viadana più pulita in vista dell’evento. Ride Green è molto più di un progetto di raccolta differenziata: in ambito ambientale, il Giro realizza diverse iniziative di promozione della mobilità sostenibile.

In tale contesto, il Comitato Città di Viadana Giro d’Italia 2025 ha annunciato un’importante collaborazione con gli sponsor, che ha portato alla consegna di veicoli elettrici griffati con i loghi del Comitato viadanese. Inoltre, in occasione della tappa, Viadana – ricorda Cavallari – ospiterà anche il Giro-E, che si svolge parallelamente al Giro d’Italia e rappresenta un’importante occasione di sensibilizzazione sulla mobilità sostenibile, la transizione ecologica e il turismo responsabile, valori condivisi pienamente dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Nicola Cavatorta.”

