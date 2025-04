Operai, impiegati, dipendenti, imprenditori, liberi professionisti e rappresentanze del mondo associativo e di categoria: l’intero mondo del lavoro è invitato all’appuntamento giubilare in programma il pomeriggio di mercoledì 30 aprile a Casalmaggiore, presso il Santuario della Fontana, una delle quattro chiese giubilari della diocesi. Diversi i temi e gli argomenti al centro dell’incontro annuale, promosso in occasione della Festa dei Lavoratori dalla Diocesi di Cremona tramite l’Ufficio diocesano per la Pastorale sociale e il lavoro. Su tutti, il lavoro inteso come dimensione del vivere quotidiano, ambito in cui coltivare giustizia, speranza e inclusività.

Un’occasione importante per rinnovare appelli di cura e promozione delle persone nei contesti lavorativi, mantenendo alta l’attenzione sul tema delle morti sul lavoro. Un appuntamento per riflettere, al contempo, sull’attività lavorativa come scelta personale estesa anche alla collettività, perché, come sottolinea Eugenio Bignardi, incaricato per la Pastorale sociale e del lavoro della Diocesi di Cremona:

“Non è solo un ‘fare qualcosa’, ma è sempre agire ‘con’ e ‘per’ gli altri, contribuendo alla costruzione del bene comune. Vogliamo incontrarci per riflettere e pregare per riscoprire il valore profondo del lavoro. E lo faremo in particolare partendo dal messaggio dei Vescovi italiani per la Giornata del 1° Maggio e dal Giubileo della Speranza che stiamo vivendo.La tutela, la difesa e l’impegno per la creazione di un lavoro libero, creativo, partecipativo e solidale – sottolinea Bignardi, citando la bolla di indizione del Giubileo Spes non confundit – costituisce uno dei segni tangibili di speranza per i nostri fratelli”.

Ad aprire il pomeriggio, la visita del vescovo Antonio Napolioni nella sede dell’Eurotessuti di Casalmaggiore. In quel frangente incontrerà la dirigenza e il personale dell’azienda che vivrà un vero e proprio pellegrinaggio giubilare verso il limitrofo Santuario della Fontana.

Sul sagrato della chiesa, alle 17.30, un momento di approfondimento con gli interventi della presidente provinciale delle Acli cremonesi, Valeria Patelli, e Guido Tosi, console provinciale della Federazione nazionale Mestri del lavoro; alle 18, la Santa Messa presieduta dal vescovo Napolioni.

Chi volesse partecipare all’incontro, come privato o in rappresentanza della propria organizzazione, può comunicarlo tramite e-mail a sociale@diocesidicremona.it.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata