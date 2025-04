40 giorni separano Andrea Devicenzi dal Record del Mondo su pista nelle 24 ore. 40 giorni per limare gli ultimi dettagli, affinare la preparazione atletica, perfezionare gli ultimi step in vista di un appuntamento, in potenza, con la storia.

Quella sportiva in senso generale, sul piatto un record del mondo da raggiungere, e quella che riconduce alla carriera del singolo atleta. Atleta che non è nuovo a esperienze uniche: l’impresa in Islanda, quella in Scandinavia o l’avventura negli States. L’obiettivo è infrangere la soglia dei 500 chilometri, 2000 giri di pista, dalle 12 di sabato alle 12 di domenica, sul velodromo coperto di Palma de Maiorca, nelle isole Baleari, il 7 e 8 giugno.

“Per questa sfida, una scelta per me rara – dichiara il ciclista di Martignana di Po – ho deciso di affidarmi a una preparatrice che mi segue ormai da 5 mesi. Allenamenti su pista, sui rulli, in strada, in palestra, sessioni a corpo libero e tanto stretching: tutto è studiato nei minimi dettagli per portarmi a livelli che, sinceramente, credo di non aver mai raggiunto prima”.

La preparazione continua, e anche piccoli incidenti di percorso vengono archiviati tranquillamente: “Il weekend appena trascorso mi ha dato nuove conferme. Circa 270 chilometri percorsi in due attività molto diverse tra loro, che mi hanno fornito dati e sensazioni fondamentali.

I 1.700 metri di dislivello affrontati e un imprevisto — il taglio di un copertoncino poco fuori Cremona — sono stati altri tasselli preziosi. Ogni ostacolo che supero mi adatta meglio alle difficoltà che inevitabilmente incontrerò durante quelle ore concentrate e intense”.

Fondamentale il sostegno del team di Devicenzi: “La squadra che mi supporta crede fortemente nella possibilità di raggiungere questo traguardo, e questo, per me, è un aiuto immenso. Diversamente da altre imprese passate, stavolta sto vivendo e gustando pienamente questo stato di concentrazione crescente. Giorno dopo giorno, sento di essere sempre più “in sella”, con l’entusiasmo vivo di ascoltare quel “VIA” dai giudici che certificheranno il tentativo di record dopo 24 ore.

Un grazie sincero a tutti gli amici e alle aziende che hanno scelto di credere in questa impresa e che sono al mio fianco in questa avventura: Borello Supermercati, Progetti del Cuore, Quixa, Pomì, Fondazione Dona di Slancio, Coppini Arte Olearia, Geass, Equistasi, Katana, Outwet, Zinzino, Edel Costruzioni, Lombardo, FIZIK, Anmic Cremona, CSR, Visioli Immobiliare e Avis Casalmaggiore”.

Lorenzo Costa

