Nelle giornate del 2, 3 e 4 maggio, il Gran Premio d’Italia della Superbike si svolgerà sul tracciato cremonese. Anche in questa edizione, nella giornata di domenica 4 maggio la gara sarà aperta dalla Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” che suonerà l’Inno Nazionale.

L’Arma parteciperà anche con stand che esporranno mezzi e equipaggiamenti legati al mondo della velocità, oltre che con il “Villaggio della biodiversità” allestito dal Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari.

Gli stand si occuperanno anche di distribuire materiale informativo e divulgativo, specie rivolto ai giovani, sui principali temi della sicurezza e della legalità.

Tra i mezzi esposti ci sarà la moto MV Agusta F4 RR Bicentenario, una versione in esemplare unico della SBK italiana realizzata dalla nota casa motociclistica per celebrare, nel 2014, il 200° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri, verniciata con la livrea delle Gazzelle dei Nuclei Radiomobile.

La F4 sfoggia la classica base blu scuro con il fulmine rosso sulla fiancata e sul codone e il bianco sulla parte superiore di cupolino, serbatoio e codino. Sulla carena laterale la scritta “Carabinieri” è impreziosita dal logo della fiamma e il numero 200 in rosso. La moto, esclusivamente celebrativa e non in servizio attivo, eroga prestazioni elevate: 201 CV a 13.600 g/min per una coppia di 111 Nm a 9.600 g/min, ciclistica Öhlins e impianto frenante Brembo.

Oltre alla MV Agusta F4 RR “Bicentenario”, sarà esposta anche una storica Moto Guzzi V7 del 1967. Quasi completamente assemblata a mano e adottata dall’Arma dei Carabinieri nello stesso anno, questa V7 sfoggia un motore bicilindrico a V di 90° da 757 cc, capace di erogare 60 CV a 6.500 giri/min e di spingere la moto fino a 164 km/h, oltre a una linea elegante che ne fece un modello d’avanguardia per l’epoca.

Accanto allo stand del Comando Provinciale Carabinieri di Cremona troverà spazio il “Villaggio della Biodiversità” allestito dal Comando Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari dell’Arma dei Carabinieri attraverso le articolazioni del Raggruppamento Carabinieri Biodiversità, per sensibilizzare sul tema della tutela della diversità biologica.

Suddiviso in gazebo tematici, i visitatori di ogni età saranno guidati in un percorso virtuale attraverso gli habitat naturali d’Italia, illustrando l’importanza della conservazione del patrimonio genetico forestale, delle funzioni ecosistemiche degli alberi e della ricchezza della fauna e della flora.

L’iniziativa si propone di diffondere nei giovani e negli adulti la cultura della legalità e della sostenibilità, promuovendo un approccio olistico che riconosca il valore imprescindibile del rapporto di simbiosi tra uomo e natura, in un territorio – quello cremonese – che unisce ricchezza ambientale e fragilità ecologica.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata