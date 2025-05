Vittorio Brumotti in territorio cremonese, oggi, nell’ambito della campagna di Regione Lombardia per promuovere le bellezze dei piccoli borghi. LombardiaStyle il format che lo vede protagonista e che già in passato lo ha portato dalle nostre parti, a Cremona, Crema e Pandino; stavolta le registrazioni effettuate andranno a comporre i video promozionali del territorio che la Regione sta realizzando in vista dei giochi olimpici di Milano Cortina.

A Isola Dovarese è stato immortalato con il sindaco Gianpaolo Gansi nella piazza che ospita il celebre Palio, durante una sosta rigenerante al caffé La Crepa.

Oggi è stata anche la volta di Pizzighettone, dove il campione di bike trail si è esibito in acrobazie sulle due ruote davanti alla caratteristica e coloratissima chiesa di san Pietro in Gera.

