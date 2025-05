Il Gruppo Saviola protagonista alla 19ª Biennale di Architettura di Venezia, in programma da sabato 10 maggio a domenica 23 novembre. Ancora una volta, uno dei principali attori del comparto del legno si lega a prestigiose iniziative culturali, confermandosi promotore di un modello produttivo sostenibile, in cui il tema dell’economia circolare è centrale.

Un dialogo tra la filosofia e la mission della realtà produttiva viadanese e la visione dell’architetto Carlo Ratti, curatore della mostra “Intelligens. Naturale. Artificiale. Collettiva”. L’esposizione mira a tracciare nuove strategie per il futuro, anche attraverso una raccolta di proposte progettuali sperimentali, ispirate a una definizione di “intelligenza” quale capacità di adattarsi all’ambiente. In questo contesto, il Gruppo Saviola, sulla base di una sintonia totale con i valori della manifestazione culturale, ha fornito il materiale per la realizzazione di alcuni dei rivestimenti delle colonne usate nel progetto di allestimento generale.

La rigenerazione della risorsa legno – con il Pannello Ecologico del Gruppo Saviola, ottenuto evitando l’abbattimento di alberi – si interseca dunque con il progetto Biennale Architettura 2025, poiché risponde agli obiettivi di circolarità promossi dall’evento. Tramite questa sinergia virtuosa, la Biennale Architettura 2025 ha evitato l’abbattimento di circa 9.000 alberi, contribuendo a promuovere un modello di economia circolare e sostenibilità negli allestimenti. “Abbiamo creduto fortemente nella partnership con la Biennale Architettura 2025 per i valori che ci accomunano e – commenta il presidente del Gruppo, Alessandro Saviola – per diffondere la proposta sostenibile, grazie alla presenza del nostro Pannello Ecologico, durante questa manifestazione riconosciuta e apprezzata a livello internazionale.”

Lorenzo Costa

© Riproduzione riservata