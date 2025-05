Ancora una volta, la formula della Festa del Lambrusco si è rivelata vincente, confermandosi tra gli eventi di maggior richiamo della programmazione viadanese (e non solo). Una rassegna frutto di un lavoro sinergico, condiviso da Comune, Pro Loco, Amurt Viadana e dall’Osservatorio del Lambrusco, il cui banco d’assaggio — il più importante in Italia — ha permesso ai numerosi partecipanti alla due giorni di degustare diverse tipologie di vino provenienti da Emilia-Romagna e Lombardia, rappresentative di differenti stili agronomici ed enologici.

Oltre alle degustazioni, ai laboratori promossi per l’occasione al MuVi, ai food truck e alla cucina tipica proposta nel centro cittadino, non è mancata la musica, con una ricca programmazione di concerti che hanno accompagnato la due giorni di venerdì 9 e sabato 10 maggio.

Inoltre, le persone che hanno affollato il centro cittadino hanno potuto ammirare, presso lo stand del Rugby Viadana 1970, nell’ambito dell’iniziativa Trophy Tour, il trofeo del Mondiale U20 di rugby.

Archiviata un’altra (ottima) edizione, in casa Pro Loco è tempo di ringraziamenti:

“Grazie a tutte le persone che sono passate in questo weekend, grazie al Comune di Viadana e a tutta l’amministrazione, grazie al Rugby Viadana e alla Fir per averci dato la possibilità di ospitare la Coppa del Mondo Under 20 di rugby. Un ringraziamento alla Protezione Civile, alla Croce Verde, a tutte le cantine, ai food truck, ai ristoranti e all’Osservatorio del Lambrusco per il lavoro impeccabile portato avanti in tutti questi anni di collaborazione. Infine, vogliamo ringraziare tutti i volontari che in questa settimana hanno preparato le strutture necessarie, adoperandosi per la manifestazione”.

Lorenzo Costa

© Riproduzione riservata