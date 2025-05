Segnatevi questo nome: Urs Freuler, corridore svizzero. L’ultimo ciclista che ha vinto una tappa del girone con arrivo nel territorio mantovano, e per la precisione proprio a Mantova, è stato lui. La tappa era la numero 11 del Giro d’Italia 1989 e si correva il 31 maggio.

Giovedì 22 maggio Viadana aggiornerà le statistiche, tornando ad ospitare – in un evento territoriale che comprende il passaggio da Casalmaggiore e Sabbioneta in un circuito finale di 27 km – l’arrivo di una tappa. La città è pronta: le vetrine, i negozi, i balconi delle case in rosa. Un momento storico e un grande lavoro per gestire la viabilità, in particolare dalle ore 14 alle ore 18, con la chiusura. A fornire tutte le informazioni utili nell’intervista a CR1 è il comandante della Polizia Locale Luca Moretti.

Il cronoprogramma è serrato: e se l’E-Giro, il giro con bici elettriche, arriverà verso le 14.45 con i testimonial locali Simone Raineri e Andrea Devicenzi e con Zelindo Madesani, il Giro vero e proprio arriverà al traguardo di viale Lombardia tra le 17 e le 17.30 a seconda della velocità media tenuta dagli atleti, con la carovana che transiterà alle 16.13.

Sotto la cronotabella: i tre orari in bianco indicano l’arrivo (o passaggio) previsto con tre velocità medie differenti. Nella colonna rosa invece l’arrivo della Carovana Rosa che anticipa il Giro.

