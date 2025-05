Tutto pronto a Viadana per l’arrivo della 12esima tappa. Alle ore 13 l’apertura di Giroland, il villaggio del Giro d’Italia, mentre alle 14 scatterà la chiusura al traffico veicolare delle strade che resteranno chiuse fino all’arrivo di tappa previsto tra le 17 e le 17.30 in viale Lombardia. Nel frattempo, abbiamo raccolto l’attesa a Viadana per un evento sportivo di così grande importanza.

Giovanni Gardani (Foto Alessandro Osti – Camilla Gnaccarini)

