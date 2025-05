Cambiare, in meglio, un territorio: è questo l’obiettivo che accomuna tutte le realtà produttive volte a promuovere un modello generativo di impresa. Un proposito condiviso durante la Sesta Giornata Nazionale delle Società Benefit, tenutasi il 20 maggio. Tra i protagonisti dell’evento anche Palm SpA SB. L’azienda viadanese ha da sempre posto molta attenzione a un modello benefit per un’economia rigenerativa.

Temi analizzati dal presidente Mauro Del Barba, il quale, nel proprio intervento introduttivo, si è interrogato su come queste realtà possano essere leve concrete per rigenerare i territori, i modelli di produzione e favorire un approccio al consumo sostenibile, promuovendo relazioni virtuose tra imprese e comunità nel contesto di un mutamento sistemico. Proprio l’Academy di Palm – moderno spazio multifunzionale per confronti, coworking, convegni e attività formative presso la sede dell’azienda viadanese – ha ospitato, il 21 maggio, una tappa del festival dello sviluppo sostenibile “Essere promotori del cambiamento”, con un focus sul ruolo della B Corp.

L’evento è stato patrocinato da Confimi Apindustria Mantova. Tra i presenti anche Simona Boselli, presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Viadana. Fra i temi affrontati, l’importanza di promuovere il valore della cultura del rispetto a livello di governance aziendale. Una serie di azioni virtuose in cui un approccio inclusivo e volto alla parità di genere diventa la leva per generare azioni di interdipendenza.

“Una giornata ricca di esperienze e contraddistinta dal desiderio condiviso di lavorare per costruire ambienti lavorativi più inclusivi e sicuri. Ognuno di noi – conclude il presidente e AD di Palm, Primo Barzoni – ha un ruolo per contrastare il fenomeno della discriminazione e favorire il valore dell’inclusione e della prosperità”.

Lorenzo Costa

