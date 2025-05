Lo scorso 22 maggio, presso il campus di Carpigiani Gelato University ad Anzola dell’Emilia si è svolta la tappa italiana del calendario 2022-2025 del Gelato Festival World Masters, una manifestazione cresciuta con il tempo e che, con l’edizione 2018-2021 è arrivata a coinvolgere oltre 3.500 gelatieri. Tornando all’evento del 22 maggio, Gabriele Franco della Bottega del Gelato – Caffé Centrale a Piadena si è qualificato con il gusto “Tramonto Baglioni” e parteciperà alla semifinale italiana a ottobre 2025.

Un ottimo risultato considerando la partecipazione di 24 i gelatieri provenienti da 9 regioni in competizione per la tappa italiana: Emilia-Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana, Trentino-Alto Adige, Umbria e Veneto. Divisi in due gruppi hanno presentato i loro cavalli di battaglia alla giuria. Questa “commissione del gusto” – composta da Cinzia Otri, maestra di gelateria e proprietaria della Gelateria della Passera a Firenze; Sergio Colalucci, presidente della Gelato World Cup; Marco Venturino, maestro gelatiere inserito nella Hall of Fame di Gelato Festival World Ranking; Giovanni Mattina, Head Pastry Chef del Ristorante San Domenico** a Imola – ha decretato i 12 selezionati (6 per ogni gruppo) che parteciperanno alla seconda semifinale italiana in programma nel 2025 e proseguiranno il percorso in vista della Finale Mondiale del 2026. Come detto, tra questi anche Gabriele Franco.

Gusto, struttura, creatività e presentazione verbale ed estetica sono i quattro criteri di valutazione dei gelati artigianali, nelle decisioni promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare il gusto portato in competizione e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata