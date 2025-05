Il sito Mantova e Sabbioneta verrà raccontato attraverso immagini artistiche nella mostra fotografica “Ingegno e Bellezza. I siti Unesco della Lombardia”. L’esposizione, organizzata a Milano da Regione Lombardia per valorizzare i siti Unesco lombardi, verrà inaugurata giovedì 29 maggio alle ore 12 a Palazzo Lombardia.

La mostra rimarrà aperta fino al 24 giugno, da lunedì al venerdì dalle ore 10 alle 19 e sabato e domenica dalle 10 alle 18. L’ingresso è libero.

La Lombardia celebra il suo patrimonio Unesco attraverso un’esposizione fotografica che offre un viaggio immersivo attraverso gli scatti di Renato Cerisola. Dalle incisioni rupestri della Val Camonica, testimoni delle prime civiltà, all’eleganza rinascimentale di Mantova e Sabbioneta, città sospese nel tempo con le loro architetture.

Dal Cenacolo Vinciano ai Sacri Monti che evocano un’armonia tra spiritualità e paesaggio, non meno sorprendenti sono i patrimoni dell’architettura industriale e dell’ingegneria idraulica del villaggio operaio di Crespi d’Adda, un equilibrio tra funzionalità e poesia. Anche i siti palafitticoli preistorici, immersi in scenari lacustri di grande suggestione e le opere di difesa veneziane tra il XVI e XVII secolo narrano una storia di genio e adattamento all’ambiente; per passare, infine, dall’ingegneria della Ferrovia Retica, al patrimonio geologico di Monte San Giorgio, fino all’eredità storico-artistica dei Longobardi.

“Questi luoghi raccontano la straordinaria varietà e profondità culturale del nostro passato, in un viaggio tra natura, storia e identità” spiegano gli organizzatori. La mostra pone attenzione all’accessibilità, offrendo percorsi inclusivi. Grazie a immagini tattili ogni visitatore potrà vivere l’emozione dei siti Unesco anche attraverso un’esperienza sensoriale.

