Venerdì 6 giugno, alle ore 21.00, presso la Sala dello Stemma della Fondazione Sanguanini, in via Gonzaga 34 a Rivarolo Mantovano, i due travel blogger Andrea Chiozzi e Federica Ermete racconteranno le loro esperienze nel mondo, con la proiezione delle fotografie dei loro viaggi. Durante la serata sarà presentato il libro WanderPlust 6+1 racconti di viaggio di una travel blogger di Federica Ermete e Marco Antuzi, con le fotografie di Andrea Chiozzi.

“Orgogliosi di definirci ‘Viaggiatori’ e non ‘Turisti’ – raccontano i due – dopo ogni esperienza torniamo a casa più ricchi; non materialmente, ma nella mente e nel cuore: per le bellezze storico/artistico/archeologiche viste e per le culture con cui abbiamo avuto la fortuna di poterci confrontare”.

“Andrea Chiozzi e Federica Ermete – esordiscono da Fondazione Sanguanini – sono compagni di vita dal 2003 ed entrambi cremonesi d’adozione. Curiosi di natura, sono amanti dell’arte, della fotografia (Andrea) e della lettura (Federica), ma la passione che li accomuna è certamente quella per i viaggi. Che sia un weekend lungo o un viaggio di più settimane, un volo intercontinentale o una scorrazzata sulle due ruote, ogni occasione è buona per esplorare luoghi meravigliosi, scoprire nuove culture, aneddoti e curiosità.

Il loro background di viaggi collezionati è piuttosto consistente, per questo hanno deciso di ‘cristallizzare’ i loro ricordi. Difotoediviaggi.it è quindi il bagaglio di immagini ed appunti con cui tornano a casa. Un archivio per loro, ma al tempo stesso uno spunto per chi, in procinto di preparare la valigia, vuole farsi ispirare”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata