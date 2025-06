In vista del prossimo Consiglio Comunale, Viadana Democratica, formazione di opposizione rappresentata in sala consiliare da Dimitri Bellini, presenterà un ordine del giorno sui “Giardini La Rotonda”, per chiedere delucidazioni e chiarimenti all’amministrazione comunale in merito a determinati passaggi amministrativi, rispetto ai quali – come sottolinea il consigliere di minoranza – “nutriamo qualche perplessità”.

A febbraio l’area in questione è stata transennata e sono apparsi cartelloni riportanti un rendering della struttura in ristrutturazione, insieme al cartello pubblicitario dell’impresa edile che stava eseguendo i lavori. Lavori che si sono conclusi nella prima decade di maggio, pochi giorni prima dell’inaugurazione, avvenuta giovedì 15. “L’intervento – si evidenzia nell’odg – è finito in anticipo rispetto alla stipula del nuovo negozio giuridico.”

Tramite il documento in oggetto, la lista pone alcuni interrogativi alla controparte politica: “Le principali contestazioni che muoviamo al Comune riguardano il ‘negozio giuridico’ utilizzato. L’amministrazione comunale ha deliberato una rinegoziazione che a noi appare come una vera e propria novazione”.

La civica di minoranza si concentra sulla data di inizio dei lavori, antecedente rispetto alla formale autorizzazione amministrativa da parte dell’Ente: “Il 12 maggio la giunta approvava una rinegoziazione della concessione. Questo passaggio, avvenuto con tre mesi di ritardo rispetto alla data di inizio dei lavori, modificava in maniera sostanziale durata, importo del canone di concessione e oneri di manutenzione.”

Terminando il proprio intervento, Bellini sottolinea la legittimità dell’azione della lista, atta a fare chiarezza e a ricostruire tutti i passaggi della vicenda: “Come gruppo consiliare, riteniamo sia doveroso, nel rispetto del nostro ruolo e del mandato ricevuto dagli elettori, intervenire per fare in modo che le ragioni di pubblico interesse e l’equilibrio concorrenziale con le libere iniziative private presenti sul mercato siano tutelati e garantiti.”

L.C.

