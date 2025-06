Il rientro in sede di Arianna Truzzi, fresca di convocazione all’Europeo Under 19 con la maglia azzurra, ha acceso l’entusiasmo alla Canottieri Eridanea proprio alla vigilia di un weekend che si è rivelato una pioggia di medaglie per il sodalizio cremonese.

Sabato 31 maggio si è tenuto il “Memorial d’Aloja”, 3ª tappa della società Lombardia. Sul campo di gara lombardo gli allievi e cadetti bianconeri hanno lasciato il segno: Greta Rivieri brilla nel singolo Allieve B2, conquistando l‘oro con un punteggio di 7.20.

Nel singolo cadetti/e la pattuglia Eridanea firma un podio con Sophie Cristiano, che porta a casa il bronzo dopo un rush finale palpitante. Marco “Cappellino” Storti chiude in quinta posizione, generoso sino all’ultimo colpo di remo; Giulia Conti sfiora il podio con un solido quarto posto, mentre Anita Acquaroni deve alzare bandiera bianca (DNF) a metà percorso.

Sempre sabato, sulle stesse acque, si è tenuto il trofeo Coni. Anita Acquaroni in coppia con Leonardo Martinoli della Canottieri Retica centra un prezioso bronzo in un Trofeo formula che unisce canottaggio, indoor rowing e corsa.

Domenica 1 giugno si sono invece tenuti i campionati lombardi Under 17, Under 19 e Under 23. La domenica conferma la vena dorata della Canottieri Eridanea: nell’Under 17, conquistano l’oro nel singolo Matilde Pasquali (campionessa lombarda) e Tommaso Grassi (campione lombardo, al debutto di categoria). “La doppietta di Pasquali e Grassi è il frutto di un lavoro meticoloso dal settore giovanile: una grande soddisfazione frutto dei grandi sacrifici di atleti, famiglie, tecnici e società” dichiara la Canottieri Eridanea.

Sempre in Under17, il doppio di Andrea Guido e Nicolò Azzoni si piazza al 5° posto. In Under 19 singolo, Romina Qypi si piazza sesta e Gabriele Ferrarini settimo.

Per gli atleti della categoria Ragazzi l’agenda segna ora Piediluco (7-8 giugno): sul bacino umbro andranno in scena le selezioni che assegneranno i pass per i Mondiali Juniores e la Coupe de la Jeunesse dove Arianna Truzzi cercherà la conferma della maglia azzurra, mentre Tommaso Grassi e Matilde Pasquali proveranno il tutto per tutto nonostante di una categoria inferiore (U17).

La Canottieri Eridanea ricorda che sono le attività di avviamento al canottaggio per bambini e ragazzi sono sempre aperte. Per unirsi alla squadra o per informazioni è sufficiente contattare la segreteria della Canottieri.

C.G.

