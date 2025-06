Il punto di facilitazione digitale – creato dal Comune di Viadana e dal MuVi, con la collaborazione dell’Informagiovani – concepito come supporto per chi desidera acquisire una maggiore autonomia nell’utilizzo di Internet e dei servizi digitali erogati da privati e pubblica amministrazione. Quello attivato dall’Ente negli spazi del MuVi è un servizio gratuito e, come detto, si propone di favorire l’inclusione digitale dei cittadini con poca dimestichezza nell’utilizzo delle nuove tecnologie.

Un’iniziativa che rientra nel più ampio schema del progetto “Rete dei servizi di facilitazione digitale” e che si inserisce all’interno della Missione 1, Componente 1, Asse 1 del PNRR e prevede lo sviluppo di 3.000 punti di facilitazione digitale attivi su tutto il territorio italiano. Una proposta per fornire ai partecipanti gli strumenti per beneficiare appieno delle opportunità offerte dal digitale.

Il progetto di Regione Lombardia si propone di attivare diversi punti di facilitazione digitale sul territorio regionale. Tornando a Viadana, il primo incontro, incentrato sull’uso di WhatsApp, è in programma lunedì 23 giugno, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in Sala Saviola. Per partecipare, occorre inviare una mail a informagiovani@comune.viadana.mn.it oppure, in alternativa, telefonare al numero 0375 820920.

