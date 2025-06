Alla presenza del prof. Davide Del Curto, Prorettore del Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano, l’assessore regionale all’Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste, Alessandro Beduschi, e il sindaco di Sabbioneta, Marco Pasquali, hanno firmato il protocollo d’intesa per la nascita del Distretto del legno per l’alta formazione e l’accoglienza nella Piccola Atene.

L’accordo, raggiunto tra Regione Lombardia e il Comune di Sabbioneta, sancisce l’inizio di un percorso ambizioso volto a promuovere un nuovo polo formativo e produttivo. Dalla filiera del legno ci saranno dunque importanti opportunità, in prospettiva, per lo sviluppo locale, grazie a una sinergia che si rinsalderà progressivamente tra il mondo delle imprese, il settore della ricerca – con un ruolo fondamentale del Politecnico di Milano in questa partita – e le istituzioni.

Nei ‘plus’ frutto della convergenza di un modello virtuoso in grado di coniugare crescita, innovazione e valorizzazione del contesto locale in un’ottica di sostenibilità, l’intervento dell’assessore Beduschi: “Con questo accordo, Regione Lombardia compie un passo deciso a favore dello sviluppo locale, mettendo in rete saperi artigianali, percorsi formativi e valorizzazione delle risorse naturali. L’obiettivo è costruire un modello di crescita che tenga insieme identità e innovazione, promuovendo un’economia sostenibile e legata al territorio”.

In un triennio – questa la durata del protocollo d’intesa sottoscritto lunedì 9 giugno – verrà costituito un gruppo tecnico di lavoro che dovrà definire le finalità operative e gli obiettivi strategici del Distretto. Questo gruppo accompagnerà lo sviluppo del progetto anche sul piano della progettazione e dell’accesso alle risorse, con particolare attenzione ai bandi regionali, nazionali ed europei.

Per quanto concerne il mondo accademico, sarà fondamentale la collaborazione e l’apporto del Politecnico per definire e calibrare percorsi di alta formazione post-laurea, rivolti in particolare ad architetti e ingegneri. Un contesto ideale per favorire l’incontro tra giovani professionisti e imprese del settore. “L’iniziativa – evidenziano i promotori del protocollo d’intesa – vuole anche promuovere una cultura del legno basata su criteri etici e qualitativi, capace di restituire valore a una filiera tradizionale attraverso l’innovazione”.

Con questa firma prende il via dunque un percorso di ampio respiro e strutturato, che si propone di rendere la Piccola Atene un punto di riferimento a livello nazionale per quanto concerne la formazione avanzata nel settore del legno e per l’incontro tra mondo accademico e produttivo.

In conclusione, un’ultima riflessione da parte dell’assessore regionale: “Sabbioneta – afferma Beduschi – è il luogo ideale per dare forma a questa visione perché racchiude in sé un patrimonio culturale straordinario che può dialogare con le nuove sfide ambientali e formative. Puntare su una filiera d’eccellenza come quella del legno, in un contesto di così alto valore storico, è una scelta che guarda lontano”.

