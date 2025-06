La pista ciclabile in fase di completamento in via Al Ponte, finanziata con i fondi del Piano Lombardia 2020, sarà intitolata all’ex sindaco Sergio Parazzi. Nella seduta di giovedì 19 giugno, la giunta ha approvato una delibera per dedicare la ciclabile alla memoria dell’amministratore locale, scomparso nel 2021. Parazzi, classe 1925, fu alla guida dell’amministrazione di Viadana dal 1993 al 1997 ed è stato il primo sindaco eletto direttamente dai cittadini.

L’esecutivo viadanese ha espresso la volontà di posare una targa commemorativa in suo onore, in considerazione “del valore della sua figura e della rilevanza del ruolo amministrativo ricoperto”. Numerose le opere avviate o concluse nel corso del suo mandato: oltre all’inizio dei lavori per il Palasport, si adoperò, tra le altre cose, per il completamento del secondo lotto della pista ciclabile di Bellaguarda e per la realizzazione del Parco Arena e della Casa Albergo “La Meridiana”.

L.C.

