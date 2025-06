In futuro, Palazzo Forti sarà il centro nevralgico della formazione e della cultura a Sabbioneta: con questo obiettivo, l’esecutivo locale ha deliberato l’attivazione di una sede del Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) nella Città Ideale.

Il passaggio in giunta costituisce un momento importante per la formazione e l’integrazione degli adulti, in particolare degli stranieri, che, proprio a Palazzo Forti, nel cuore della Piccola Atene, potranno intraprendere percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana. I corsi inizieranno con l’anno scolastico 2026-2027, una volta terminati i passaggi formali che prevedono l’autorizzazione all’apertura di una sede periferica del CPIA da parte della Provincia di Mantova e di Regione Lombardia.

La deliberazione dell’esecutivo locale, guidato dal sindaco Marco Pasquali, prevede l’uso degli spazi occupati dalla Segreteria dell’Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta: ambienti che saranno trasformati in aule per attività formative e culturali, al fine di rendere i servizi più accessibili alla popolazione.

Molteplici le ricadute positive: oltre a garantire un’istruzione adeguata per la popolazione adulta, l’apertura della sede del CPIA a Sabbioneta contribuirà anche a rafforzare il tessuto sociale della comunità, favorendo l’inclusione e la partecipazione attiva di tutti i cittadini. L’edificio sarà sempre più simbolo di accoglienza, apertura, integrazione e spazio in cui le diversità culturali e generazionali diventano motivo di arricchimento per la collettività.

Nelle parole del sindaco Pasquali, una riflessione sull’impegno dell’amministrazione per favorire integrazione e inclusione: “La Giunta Comunale è fermamente impegnata a sviluppare Palazzo Forti come cuore pulsante della cultura e della formazione a Sabbioneta, in un’ottica di educazione continua e integrazione, contribuendo a costruire un futuro più inclusivo e prospero per tutti. I progetti che stiamo portando avanti in questi anni, compreso il percorso con Regione Lombardia e Politecnico sul distretto del legno, vanno tutti in questa direzione”.

Il progetto di valorizzazione di Palazzo Forti rientra nel più ampio schema di riqualificazione degli spazi pubblici, teso a promuovere la cultura e l’educazione. In futuro, l’immobile sarà luogo d’incontro, scambio e crescita per studenti e cittadini. Fondamentale, per la futura realizzazione del progetto, sarà il finanziamento del PNRR dedicato ai “Borghi Storici”.

Inoltre, a breve inizierà un’iniziativa per le famiglie, con il “doposcuola estivo” promosso dalla Biblioteca Comunale, il Bibliosummer, mentre a fine estate saranno inaugurati i nuovi ambienti della biblioteca, lo spazio di co-working e il rinnovo dei locali interni ed esterni di Palazzo Forti. L’iter, già partito, coinvolgerà nel percorso anche l’Istituto Comprensivo Marcaria-Sabbioneta, che potrà trarre beneficio da questo nuovo sviluppo dell’offerta formativa nel territorio.

L.C.

© Riproduzione riservata