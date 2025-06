Un nuovo mezzo per tre comuni: Rivarolo del Re, Casteldidone e Spineda. Ossia per l’Unione Foedus. Un mezzo che viene messo a disposizione delle tre comunità e in particolare dei cantonieri per tutto quello che può essere fatto, anche semplicemente nell’ordinaria amministrazione.

A presentare il nuovo mezzo – costato 29.300 euro Iva inclusa, per il 50% finanziato da Regione Lombardia – è Luca Zanichelli, sindaco di Rivarolo del Re e nella fattispecie anche presidente dell’Unione. Con lui anche Mattia Carpi e Gianluca Paglia, entrambi di Mia Car Sabbioneta (la concessionaria che ha fornito il mezzo), il sindaco di Spineda Fabrizio Bonfatti Sabbioni, e il geometra dell’Ufficio Tecnico Mario Braga.

G.G. (video Alessandro Osti)

