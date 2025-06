Due importanti piazzamenti ai campionati regionali assoluti sono stati conquistati dalle atlete dell’Interflumina È Più Pomì a Clusone in uno degli impianti più accoglienti della Lombardia. Bethany Visioli e Sara Gaspari sono salite sul secondo gradino del podio rispettivamente nella prova dei 100 hs e del salto con l’asta.

Per i sette allievi azzurroverdi, la partecipazione ai campionati tricolori a Rieti ha costituito un’ottima esperienza. Si sono confermati individualmente sui loro livelli; un poco al di sotto delle aspettative, invece, il quartetto della staffetta veloce. A Rieti, accompagnati dai tecnici Falchetti, Raineri, Caraccia, sono scesi in gara Karanjo Singh per il lancio del martello, Yassin Bannour per il salto in alto, Elisa Araldi per il salto con l’asta — e ancora Araldi, poi Cristina Biondolillo, Agata Sassi e Asia Artoni per la staffetta.

A Piacenza, accompagnate dal tecnico Contini, si sono messe in evidenza le giovani velociste degli 80 metri, con tre atlete dell’Interflumina nei primi sei posti. Ad impreziosire il weekend, l’argento di Irene Federici, in netto progresso. Miglioramenti anche per Rita Buglia, Giorgia Anversa e Sara Amadini.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata