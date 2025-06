Un’estate di accoglienza, partecipazione autentica e spirito di comunità: è quella che si sta vivendo a Vicoboneghisio di Casalmaggiore, grazie al progetto inSummer 2025, un centro estivo inclusivo e risorsa per tutta la comunità. Promosso dall’associazione Stelle sulla Terra, il progetto è stato valutato meritevole e cofinanziato dalla Fondazione Comunitaria di Cremona – Ente Filantropico. Un riconoscimento significativo, che premia un’idea capace di offrire risposte concrete ai bisogni delle famiglie e di promuovere una cultura dell’inclusione autentica, partecipata e consapevole.

Il cuore pulsante del progetto è l’inclusione di bambini e ragazzi con Disturbo dello Spettro Autistico (ASD), spesso non accolti nei Grest o nei centri estivi tradizionali, perché non abbastanza strutturati per rispondere alle loro specifiche esigenze. inSummer 2025 nasce proprio da questa consapevolezza e costruisce attorno a essa una solida architettura educativa: un centro estivo accessibile, strutturato, pensato con cura grazie alla collaborazione di diversi genitori e realizzato con professionalità, grazie alla presenza di educatori competenti.

Fondamentale è il contributo di una rete sinergica che vede al fianco dell’associazione Stelle sulla Terra O.d.V.: volontari, educatori, famiglie, bambini e ragazzi del Grest della Parrocchia Santa Margherita di Vicoboneghisio; l’associazione Save The Bobby; Coop Lombardia soc. coop. e l’associazione Cral Tubi Acciaio Marcegaglia Casalmaggiore – APS, che hanno creduto fin da subito nel valore sociale e inclusivo del progetto, contribuendo a renderlo possibile; e infine, l’associazione Centro inLAB – APS, impegnata a costruire percorsi di inclusione per le persone con disturbi del neurosviluppo, con disabilità e per le loro famiglie.

Grazie a queste collaborazioni, inSummer 2025 si inserisce in un contesto ampio, vitale e partecipato, in cui bambini e ragazzi possono vivere esperienze di socializzazione tra pari, gioco cooperativo e uscite sul territorio, sempre accompagnati da personale qualificato e da una struttura educativa costruita su misura, con interventi in rapporto 1:1.

Accanto alla dimensione pedagogica, il progetto rivela una forte vocazione sociale. Le attività si svolgono in spazi naturali, resi accessibili per favorire la partecipazione di tutti. Non mancano i momenti comunitari – pranzi condivisi, laboratori, gite, feste inclusive – che coinvolgono famiglie, volontari e cittadinanza, rafforzando il senso di appartenenza e promuovendo una visione della neurodiversità come risorsa.

Nata come gruppo informale di genitori, Stelle sulla Terra O.d.V. ha trasformato ascolto, progettualità e impegno in una missione concreta. Con inSummer 2025, l’associazione dimostra che è possibile trasformare un bisogno in una risorsa, un’idea in cambiamento.

Un progetto che parla il linguaggio della cura e della speranza, e che ci ricorda che una comunità cresce davvero quando sceglie di camminare insieme, passo dopo passo, verso l’inclusione. Anche – e soprattutto – d’estate. Per informazioni e visite alla sede dell’associazione Spazio Stelle contattare tramite WhatsApp 329 696 5256 o scrivere a info@stellesullaterraodv.org.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata