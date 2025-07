Si è concluso con grande successo il progetto Orti in Lombardia, promosso da Regione Lombardia e realizzato con l’asilo nido comunale “Crescere” di Viadana. L’iniziativa aveva come obiettivi principali la diffusione della cultura del verde e dell’agricoltura, la sensibilizzazione all’importanza di un’alimentazione sana ed equilibrata, e la promozione di pratiche di agricoltura sostenibile tra i bambini e le loro famiglie.

Il progetto ha visto la partecipazione attiva di volontari, nonni e genitori, creando una preziosa rete di collaborazione e condivisione. Importante e prezioso è stato il contributo del Superstore Conad di Viadana, che ha cofinanziato il progetto.

Durante le attività, i bambini hanno avuto l’opportunità di scoprire la gioia di prendersi cura dell’orto didattico, imparando tecniche agricole, la stagionalità dei prodotti e l’importanza di un’alimentazione sana e genuina.

Particolarmente emozionante è stata la seconda fase del progetto, realizzata in collaborazione con la Fattoria Didattica “Cascina Basalganella” di Ceresara. Un’esperta in Pet Therapy della fattoria ha portato all’asilo alcuni teneri amici animali – una capretta, dolcissimi coniglietti e il simpatico cagnolino Pepe – per coinvolgere i piccoli in attività ludiche ed educative, riscuotendo grandissimo entusiasmo tra i bambini.

Mariagrazia Tripodo, assessora ai Servizi Sociali e referente del progetto, ha espresso tutta la propria soddisfazione: “Sono molto soddisfatta degli esiti di questo progetto. È stato fondamentale il lavoro di rete tra le diverse realtà coinvolte, ed è stato emozionante vedere la felicità dei bambini. Con poche risorse economiche ma con tante risorse umane siamo riusciti a offrire ai nostri piccoli un prezioso momento di benessere fisico e sociale.”

“Un esempio concreto di come, grazie alla collaborazione fra istituzioni, associazioni, aziende e cittadini, si possano realizzare progetti educativi importanti e di grande valore”, conclude il Comune di Viadana.

