Una convocazione da parte dell’assessore al Welfare di Regione Lombardia Guido Bertolaso consentirà nella tarda mattinata di martedì di fare il punto anche della Sanità del comprensorio Oglio Po e in particolare dell’ospedale di Vicomoscano.

L’incontro vedrà la partecipazione dei consiglieri regionali per Cremona e per Mantova e della direzione di ASST Cremona. Sarà l’occasione – dopo la richiesta giunta direttamente dai consiglieri – per capire di più sulle questioni aperte, su tutte quella relativa al reparto di Senologia, al centro delle cronache e dell’attenzione della politica locale nelle ultime settimane, anche se il punto sarà presumibilmente più generale.

