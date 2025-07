La sagra di Fossa compie un quarto di secolo e li festeggia con un evento anticipato di un mese: sabato 26 luglio, infatti, è stata organizzata una crociera sul Po che consente di ripercorrere i 25 anni di storia della comunità ludica.

“In preparazione della Sagra di Fossa – spiegano gli organizzatori – vogliamo creare un momento di riflessione e condivisione di esperienze, in un contesto che unisce passato e presente. I temi centrali saranno “Comunità” e “Tradizioni” in una società in cambiamento, con uno sguardo rivolto al futuro. In collaborazione con l’Associazione Giochi Antichi e Slow Food in questi anni abbiamo ampliato i nostri orizzonti, creando un ponte tra tradizione e innovazione. La nostra narrazione si svolgerà in un suggestivo viaggio in navigazione sul fiume Po, simbolo di origine e di movimento verso il mare, rappresentando la necessità di andare “oltre” i propri confini per crescere e condividere. Vi aspettiamo per vivere insieme questa festa di comunità, cultura e tradizione”.

Sabato il ritrovo sarà alle 9.30 agli Amici del Po, poi alle 10 la partenza (con prenotazione obbligatoria al numero 333-7622768) a bordo dell’imbarcazione Padus. La tavola moderata dal professor Mauro Ferrari si terrà in navigazione sul fiume Po con interventi di Giuseppe Giacon (Associazione Giochi Antichi), Valentina Lapiccirella Zingari (antropologa), Leandro Ventura (Direttore dell’Istituto Centrale per il Patrimonio Immateriale), Agostina Lavagnino (Responsabile dell’Archivio di Etnografia e storia sociale di Regione Lombardia), Giuliana Daniele (Presidente Slow Food Lombardia), Claudio Rambelli (Slow Food Lombardia), Ileana Baruffaldi (Slow Food Oglio Po) e Stefano Donzelli (Oltrefossa). Alle 12.30 il trasferimento a Fossacaprara per un momento conviviale con i prodotti dell’Arca del Gusto Slow Food.

Giovanni Gardani

© Riproduzione riservata