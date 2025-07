Nella mattinata di martedì 22 luglio, LegaVolley Femminile ha diramato l’ufficialità della divisione dei gironi per la stagione 2025/2026 della Serie A2 Tigotà. Come nello scorso campionato, la Volleyball Casalmaggiore farà parte del Girone A, girone tosto e dalle trasferte impegnative.

A far parte del Girone A, insieme a Casalmaggiore, Akademia Sant’Anna Messina, Club Italia, Marsala Volley, Pallavolo Concorezzo, Pallavolo Vallecamonica Sebino (Costa Volpino), Roma Volley, Trentino Volley e Volley Melendugno. Girone a numero dispari che quindi osserverà un turno di riposo per ogni squadra sia all’andata che al ritorno.

QUALCHE NOVITA’ E QUALCHE CONFERMA SUL CAMPIONATO DI QUESTA STAGIONE

Al termine del girone di andata, le migliori quattro squadre per ogni girone disputeranno la Coppa Italia

Alla fine della Regular Season, le migliori cinque squadre di ciascun gruppo prenderanno parte alla Pool Promozione, le restanti faranno invece la Pool Salvezza. Si affronteranno come di consueto solo le formazioni non affrontate in precedenza in gare di andata e ritorno ma, a differenza delle passate stagioni, ogni squadra porterà nelle Pool solamente i punti conquistati, nella fase di stagione regolare, contro le squadre coinvolte nella stessa pool.

La prima classificata della Pool Promozione verrà promossa direttamente in Serie A1, mentre le squadre dalla seconda alla nona posizione disputeranno i Playoff Promozione a partire dai quarti, che si giocheranno in gare di andata e ritorno con eventuale Golden Set in casa della migliore classificata, e successivamente con Semifinali e Finali, sempre al meglio delle tre gare. Le ultime tre classificate nella Pool Salvezza retrocederanno invece nella nuova Serie A3.

