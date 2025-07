Fornire una risposta concreta alle crescenti sfide che le famiglie del territorio si trovano ad affrontare: è la finalità di “Comunità Sprint!”, innovativo progetto finanziato per 169.999,00 euro da Regione Lombardia, nell’ambito delle iniziative promosse nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 e, in particolare, del Programma Regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus.

Uno schema d’ampio respiro che sarà declinato sul territorio dall’Azienda Speciale Consortile Oglio Po e dal Consorzio Casalasco Servizi alla Persona. L’azione di “Comunità Sprint!” sarà sistemica e supporterà le famiglie nel gestire la complessità del ruolo genitoriale, favorendo al contempo il benessere emotivo dei minori. In campo anche una serie di iniziative per migliorare la conciliazione dei tempi di vita e di gestione quotidiana, in particolare in presenza di situazioni di fragilità o disabilità. Inclusione, partecipazione attiva e sviluppo del capitale sociale, con un’attenzione specifica per bambini, ragazzi e rispettivi nuclei familiari: sono i pilastri attorno ai quali si condenseranno i vari interventi.

OBIETTIVI STRATEGICI E AZIONI INTEGRATE

Alla base del progetto vi è un approccio partecipativo e integrato, teso a rafforzare le reti tra i diversi attori del territorio. Uno schema d’ampio respiro, che si propone di promuovere esperienze educative, ludico-ricreative, artistiche, sportive e socializzanti di qualità; generare spazi e momenti di aggregazione significativi e accessibili; rafforzare le competenze delle Comunità Educanti, con particolare attenzione alle aree più marginali; promuovere una lettura precoce dei bisogni familiari sperimentando modelli innovativi per contrastare la vulnerabilità sociale e culturale. Grazie alle risorse che arriveranno, sarà possibile pianificare, fino a luglio 2025, nei 10 Comuni del sub-ambito viadanese e nei 17 del sub-ambito casalasco, attività sportive e art-educative.

SPORT, ARTE E CULTURA: GLI AMBITI DI INTERVENTO

Due gli ambiti principali di intervento: la promozione di attività sportive e di comunità, e le attività art-educative contro la povertà educativa. Nel primo caso, lo sport sarà valorizzato come strumento educativo, intergenerazionale ed inclusivo, favorendo giochi di strada e attività ludico-sportive in un’ottica di partecipazione e accessibilità. Inoltre, saranno promossi eventi, laboratori e open day sportivi per favorire socializzazione, rispetto delle regole e senso d’appartenenza. L’azione sarà ancora più incisiva grazie alla riattivazione di spazi pubblici come luoghi educativi e comunitari.

Altrettanto rilevante la proposta in ambito culturale e artistico, con laboratori di teatro, musica, arti visive, hip hop e rap per stimolare creatività e protagonismo giovanile. In parallelo, accanto a percorsi di advocacy e cittadinanza attiva per valorizzare le voci dei giovani e il patrimonio culturale locale, la promozione di eventi pubblici, mostre itineranti e cataloghi multimediali per restituire alla comunità i risultati del percorso.

UN PROGETTO PER IL PRESENTE E CHE GUARDA AL FUTURO

Tramite un ampio ventaglio di attività, “Comunità Sprint!” mira a costruire una comunità più coesa, consapevole e capace di prendersi cura di sé stessa, valorizzando le risorse locali e generando nuove opportunità. “L’iniziativa – sottolinea Gloria Lodi Rizzini, Presidente dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po – rappresenta un investimento strategico nel futuro del territorio viadanese e casalasco, che contribuirà a consolidare pratiche educative inclusive e durature, a beneficio delle giovani generazioni e della comunità nel suo complesso”.

