Con la realizzazione del cortometraggio “Alle venti e zero otto”, ideato e girato dai ragazzi e dalle ragazze che hanno partecipato alla settimana di Vacanze WWF “Naturalmentecinema”, si sono chiuse le sei settimane dei campi WWF nell’Oasi Le Bine. Una stagione che ha coinvolto complessivamente 105 ragazzi, provenienti non solo dalla Lombardia, ma anche da Toscana, Lazio e Puglia.

“Le Bine – affermano Francesco Cecere e Davide Mometto dello staff dell’oasi – è una tappa fissa per molti piccoli dell’età della scuola primaria, che scelgono la nostra area come prima uscita di più giorni e più notti fuori casa. Siamo molto contenti di aver avuto diversi bambini che tornano per più anni o che seguono i fratelli e le sorelle maggiori in questa avventura.

Le settimane di Vacanze WWF a Le Bine si svolgono interamente nell’area protetta e coinvolgono i partecipanti in attività scientifiche, naturalistiche e legate alla campagna. I partecipanti usano strumenti da naturalisti, come cannocchiali, binocoli, trappole fotografiche e microscopi; vedono da vicino (in tutta sicurezza) le api e provano il piacere di estrarre il miele dai telai, ma anche il divertimento di raccontare barzellette attorno al fuoco la sera”.

Accanto a queste attività c’è poi la parte didattica, che quest’anno ha coinvolto 2.317 alunni. In particolare, 21 tra sezioni e classi hanno partecipato a progetti con più visite o incontri a scuola, e 45 classi sono state a Le Bine per un’attività in giornata. L’area de Le Bine si conferma come uno dei luoghi privilegiati nella zona per svolgere attività di educazione ambientale e di scoperta del mondo naturale.

Aspettiamo gli studenti il prossimo anno scolastico e la prossima estate, anche se, già a settembre, appena prima della partenza del nuovo anno scolastico – ricordano Cecere e Mometto dall’Oasi “Le Bine” – ci sarà un’anticipazione con una settimana verde, organizzata con la rete di scuole per l’educazione ambientale, che vede l’istituto comprensivo di Canneto sull’Oglio come capofila”.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata