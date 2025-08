Sabbioneta Heritage: su delibera del Consiglio di Amministrazione, dal primo di agosto Laura Nardi sarà direttore generale della Fondazione, mentre, sempre nell’ambito della ridefinizione degli incarichi di vertice, Ezio Zani assumerà la funzione di direttore artistico.

Project manager con più̀ di 10 anni di esperienza nel coordinamento e nella promozione di progetti turistici e culturali, Laura Nardi si specializza alla Business School del Sole 24Ore. I suoi lavori di branding in campo culturale hanno ottenuto l’attenzione dei principali media italiani e l’hanno portata a collaborare regolarmente con Istituzioni pubbliche italiane nel settore delle pr.

Tra questi spicca quello di Villa Medici del Vascello di San Giovanni in Croce, la maestosa dimora cremonese dove visse Cecilia Gallerani, la celebre Dama con l’ermellino ritratta da Leonardo da Vinci. Oggi Villa Medici del Vascello, a soli 10 anni dall’apertura al pubblico e seppur situata in un piccolo borgo di soli 1900 abitanti, viene annoverata tra le mete imperdibili della Lombardia.

Negli anni più recenti Nardi ha diversificato la propria attività da libera professionista spaziando dal ruolo di property manager in Spagna a quello di consulente per la promozione della cultura italiana all’estero per il Vice Consolato d’Italia alle Canarie, da autrice di un gioco in scatola sulla città di Mantova a responsabile della comunicazione social di una agenzia di travel luxury americana specializzata in viaggi in Italia, creando narrazioni di valore.

Ezio Zani, che dal 2022 a oggi della Fondazione è stato Direttore, andrà a ricoprire il ruolo di Direttore artistico. A lui farà capo l’ideazione degli eventi culturali e, in particolare, di quelli espositivi.

L’assemblea per il rinnovo del Consiglio di indirizzo e del Consiglio di amministrazione di Sabbioneta Heritage si era tenuta lo scorso 9 giugno e aveva riconfermato Gianni Fava nel ruolo di presidente della Fondazione.

Per i prossimi 3 anni il Consiglio d’amministrazione sarà dunque composto da Gianni Fava, Arturo Beltrami ed Elisabetta Larini (proposti dal Comune), don Samuele Riva (per la parrocchia), Massimiliano Ghizzi (in rappresentanza dei sostenitori), Kevin Sarzi Amadè (per la Pro loco) e Marco Bonfatti Paini (in rappresentanza dei soci non fondatori). Il Consiglio di indirizzo, invece, includerà Gianni Fava, Arturo Beltrami, Elisabetta Larini, Caterina Margini, Alessandro Kornfeind, Alberto Formis, Gabriella Badalotti, Angelo Melegari, Manuela Meneghetti, Mirco Fortunato, Nikolas Lini e Kevin Sarzi Amadè, Massimiliano Ghizzi, Francesco Rizzuto e Marco Bonfatti Paini.

