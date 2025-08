Sono meraviglie, racchiuse in spezzoni di 10 secondi estrapolati dalle fototrappole piazzate nel parco, quelle che l’oasi Le Bine, tra Calvatone e Acquanegra sul Chiese, regala a cadenza più o meno regolare, anche se come noto la natura selvatica non ha appuntamenti da rispettare, non con l’uomo almeno. L’ultima scoperta è una cucciolata di volpacchiotti, che è stata filmata alla fine di luglio, e che mostra quattro piccoli.

L’arte della divulgazione si sposa poi con i social, dove i gestori del parco Le Bine postano tutto, condividendo col mondo esterno e virtuale tutto ciò che di reale vive e si muove nel piccolo mondo racchiuso tra bosco ed ettari di terreno in questa zona del comprensorio.

Sono stati altri gli incontri ravvicinati che il parco Le Bine ha regalato, a favore di telecamera – pardon di fototrappola – come lo scontro tra una volpe e un tasso, finito in modo non così incredibile appannaggio di quest’ultimo, registrato in aprile. E ancora, andando indietro nel tempo, abbiamo potuto godere di una poiana, alla fine del 2024, di una volpe in primissimo piano, peraltro filmata con una luce spettacolare e che quasi sembra essersi messa in posa, e ancora di un capriolo maschio.

Due incontri davvero particolari, perché avevano segnato il ritorno (o l’arrivo) di questi animali a Le Bine, sono stati quelli con il lupo, a novembre 2023, e con l’istrice, risalente invece al 2022. In mezzo anche gli incontri con una faina e uno scoiattolo rosso, in questo caso più recenti. La conferma di come la natura sappia sempre sorprendere, anche nello spazio di appena 10 secondi.

