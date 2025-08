E’ Cremona la prima provincia tra quelle, per così dire, centrali, a chiudere i lavori, realizzati da Aipo con finanziamento di Regione Lombardia, della ciclovia VenTo. Accade a Casalmaggiore, dove entro la metà di settembre dovremmo avere la conclusione delle opere che interessano quella che diverrà la più grande ciclabile d’Italia, da Torino a Venezia sfruttando l’argine del fiume Po.

Come noto il lotto che interessa il cremonese e il casalasco Oglio Po è quello che va da Stagno Lombardo a Viadana: per accelerare i tempi, tenendo anche conto del finanziamento del PNRR che impone delle scadenze piuttosto strette di consegna lavori, i lavori di asfaltatura sono stati i primi ad essere realizzati, anche perché rappresentano il 90% dell’opera, dato che VenTo sfrutta al massimo – riqualificandole – strade e percorsi già esistenti.

Lavori realizzati in diversi punti del tratto Stagno Lombardo-Viadana, con le squadre di lavoratori che si sono divise i compiti, arrivando a creare una sorta di puzzle, che proprio a Casalmaggiore trova la sua conclusione. A livello di opere viabilistiche costruite ex novo, si è registrato un intervento a San Daniele e uno a Motta Baluffi, mentre è in via di conclusione il più importante, a Casalmaggiore, che porterà a costruire una sorta di rampa di raccordo che, all’altezza della Canottieri Eridanea, porterà dai campi da tennis fino alla zona in cui sorgono le pompe del Consorzio Navarolo. Un rinforzo che serve anche per fare convivere al meglio il passaggio dei cicloturisti sulla VenTo con i mezzi del Consorzio di Bonifica.

In totale si parla di 54 km di percorso riqualificato e asfaltato con 5.5 milioni di euro di investimento. La VenTo chiaramente prosegue in altre province, da Mantova a Pavia a Lodi. Cremona, in questo caso, nei suoi due lotti ormai in dirittura d’arrivo, ha bruciato tutti sul tempo.

Giovanni Gardani (video Alessandro Osti, foto Angelo Crippa)

