Un nuovo appello per liberare il ponte Viadana-Boretto dalle imponenti cataste di tronchi e rami accumulati contro i pilastri dell’infrastruttura viabilistica di collegamento tra la sponda lombarda e quella emiliana del Po.

Dopo la segnalazione di diversi “uomini di fiume”, anche numerosi cittadini, preoccupati per la sicurezza, chiedono un intervento risolutivo. La rimozione del materiale (che può essere effettuata solo dagli organi competenti), che si è depositato durante l’ultima piena del fiume in aprile, è ritenuta necessaria sia per alleggerire la struttura, sia per prevenire nuove criticità in vista delle piene autunnali del Po.

Intanto, sui social, si invita ad intervenire quanto prima: “La quantità di detriti accumulatasi sotto il ponte – si legge in un post diffuso sulla pagina “Sei di Viadana se…” del 9 agosto – è veramente pericolosa”. Nel messaggio, l’autrice invita i cittadini a segnalare la situazione via Pec alle Regioni Emilia-Romagna e Lombardia e alle Province di Mantova e Reggio.

L.C.

© Riproduzione riservata