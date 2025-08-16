“Con i 3 milioni di euro aggiuntivi stanziati da Regione Lombardia, dopo l’approvazione del nostro ordine del giorno al bilancio, saranno finanziati tutti i progetti presentati dai Comuni lombardi al bando per le dotazioni della Polizia Locale e inizialmente esclusi per esaurimento fondi”.

A dichiararlo è Alessandra Cappellari, consigliere regionale della Lega a Palazzo Lombardia. Una notizia particolarmente attesa dai 15 Comuni della provincia di Mantova, che potranno dunque ricevere le risorse necessarie al fine di potenziare strumenti, mezzi e attrezzature della propria Polizia Locale. Tra gli enti che otterranno risorse da Milano figurano ora, per il Comprensorio Oglio Po, anche Viadana e Marcaria.

“Un risultato concreto – dichiara Cappellari, firmataria dell’ordine del giorno per scorrere la graduatoria del bando dedicato ai Comuni, approvato nell’ambito dell’assestamento di bilancio 2025–2027 – frutto dell’impegno della Lega”. Nell’elenco dei 198 enti ora finanziabili figurano, per il mantovano: Viadana, Castiglione delle Stiviere, Suzzara, Curtatone, Porto Mantovano, Borgo Virgilio, San Giorgio Bigarello, Sermide e Felonica, Pegognaga, Gonzaga, Marcaria, Roverbella, Bagnolo San Vito, Moglia e Castellucchio, Comuni che avevano presentato progetti validi, ma che rischiavano di restare esclusi per mancanza di fondi.

“Ora, grazie al nostro ordine del giorno, quegli interventi diventeranno realtà. La Lega – dichiara Cappellari – continua a lavorare per dare ai Comuni lombardi gli strumenti necessari per tutelare i cittadini e rendere più sicuri i nostri paesi e le nostre città”.

