Altra new entry in casa Rugby Viadana 1970: si tratta di Lucas Sommer, seconda linea di 1,94 m per 115 kg. “Sono entusiasta per ciò che ci aspetta in questa stagione con il Rugby Viadana. Spero di dare il massimo”.

Il nuovo innesto del club giallonero, cresciuto e formatosi nel SIC (San Isidro Club), ha militato per tutta la sua carriera in questa storica squadra argentina, salvo alcune esperienze all’estero: nel 2023 ha giocato in SRA con i Jaguares XV, per poi trasferirsi in Italia, alla Lazio Rugby, contribuendo alla promozione del club.

Dopo quella stagione, è tornato al SIC, prima di disputare un nuovo torneo con i Yacare XV. Una volta concluso, ha fatto nuovamente ritorno al SIC fino a oggi, quando ha deciso di intraprendere questa nuova avventura con Viadana.

redazione@oglioponews.it

© Riproduzione riservata