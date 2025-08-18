Avanzano i lavori alle mura gonzaghesche di Bozzolo: da porta San Martino si snodano le operazioni che mirano a recuperare in pieno due veri e propri simboli del comune comprensoriale. Regione Lombardia, Soprintendenza, Politecnico e ovviamente comune.

“Complessivamente gli interventi cubano 2.5 milioni di euro, praticamente tutti finanziati – spiega il sindaco Giuseppe Torchio – col comune che ha messo una quota relativamente bassa di 70mila euro come avanzo di bilancio. Si procede speditamente al recupero delle mura con il termine previsto per l’autunno per la parte estrema ad Est. Rimane così fuori solo l’ultimo step a Nord, che sarà oggetto di futuri lotti”.

Porta San Martino peraltro potrebbe assumere un rilievo turistico molto particolare. “Partecipiamo a un bando perché vogliamo creare all’interno di porta San Martino uno spazio ad hoc per fare riposare i cicloturisti, con kit per manutenzioni e attrezzature e spazio per un ristoro. Il motivo? Bozzolo è uno snodo importante della Green Way dell’Oglio, che va da Edolo fino a Torre d’Oglio ed è la più grande ciclovia nazionale, con 300 km di lunghezza. Vogliamo fare la nostra parte in tema di accoglienza e infrastrutture”.

G.G. (video Alessandro Osti)

